Horner: "Şampiyona mücadelesinde, takımların geçmişteki performansları bir kenara bırakılmalı"

Hollandalı sürücü, 2017 ve 2018'de yarışları kazandığı ve grid cezası almadan önce 2019'da sıralama turlarında en hızlı olduğu için Meksika'nın favorisi olarak görülüyor.

Ancak Verstappen geçen hafta sonu Austin'deki Amerika GP'yi kazandıktan sonra – genellikle Lewis Hamilton ve Mercedes için başarı ile ilişkilendirilen bir pist – Horner, şampiyonluk adaylarından hangisinin üstün olacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söylüyor.

Horner, "Bence takımların geçmişte gösterdiği performansları bir kenara atmalısınız."

"İki takım arasındaki mücadele çok sıkı. Meksika bizim için iyi bir pist oldu ama aynı zamanda onlar için de iyi bir pist. Bu yüzden onları hafife almıyoruz." dedi.

Horner, Austin'in başarısının takımı için önemli olduğunu vurguladı: "Hepsi önemli, ancak bu büyük bir başarı çünkü burası Lewis ve Mercedes'in çok güçlü bir kalesi oldu.

"Pole almak bizim için dönüm noktasıydı ve ilk turda lider olamasak bile sonradan galibiyete dönüştürdük."

Austin galibiyetinin Verstappen'in liderliğinde farkı açmasına rağmen takımın kendine fazla güvenemeyeceğini de sözlerine ekledi.

"Saldırmak zorundasınız. Yani 12 puan hiçbir şey değil, daha önce gördüğümüz gibi çok, çok hızlı bir şekilde kaybolabilir."

"Yarış hafta sonlarında saldırmaya devam etmeli ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bitime beş yarış kala, baskı daha da artacak."

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, Meksika'da Red Bull ile zorlu bir mücadele beklediklerini itiraf etti.

Shovlin, "Meksika'ya bakarsanız, bu geçmişte onlara ve Honda güç ünitesine uyan bir pist" dedi.

"Ancak her şeye rağmen, kapasitesinin en iyisini ortaya koyan bir araçla gelmemiz ve Lewis ve Valtteri'ye ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayacak bir araç vermemiz gerekiyor."

"Üzerinde çalıştığımız tek şey bu, Red Bull'un nerede olduğu konusunda gerçekten endişelenmiyoruz." dedi.

Mercedes'in Meksika'da Red Bull'u şaşırtıp şaşırtamayacağı sorusuna Shovlin, "Dürüst olmak gerekirse, Amerika'da yaptığımız gibi onlarla yarışabilirsek, bu muhtemelen öngörebileceğimiz en iyi senaryo olacak."

“Yapılacak çok şey var ve bu çok farklı bir pist. Güç ünitesinin çalışması için çok farklı bir ortam."

"Ancak performanstan çok uzak olduğumuz çok fazla pist olmadı. Monako'da , Bakü'de ve ikinci Avusturya yarışında biraz zorlandık, ancak mücadele edebileceğimiz ve pole alabileceğimiz daha çok yer var."

"Dediğim gibi, geçmişte orada zorlandığımızı biliyoruz ve önümüzdeki haftalarda ne üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun üzerine gideceğiz." dedi.