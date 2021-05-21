Raikkonen: "İyi başladık"

Kimi Raikkonen, cuma günkü antrenman seansların her ikisinde de 31 tur atmayı başardı ve toplamda 62 tur attığı gündü genel olarak ilk onda yer alabilecek tempodaydı.

Fin pilot, ilk seansta 1:14.081 yapıp 10. olurken, ikinci seansta 1:13.065 yaptı ve 11. sırada kendisine yer buldu.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Raikkonen, hafta sonuna iyi başladıklarını dile getirdi.

Raikkonen, "Bugün iyi geçti, büyük sorunlar yaşamadığımız basit bir gün geçirdik."

"Şimdiye kadar her şey çok iyi gidiyor ama önemli olan gün cumartesi. Kesinlikle gelişmeye devam edebiliriz fakat diğerleri de yapabilir. Bu yüzden araçtan mümkün olan her şeyi çıkarmamız gerekiyor. Sonrasında bizi cumartesi günü için nereye koyacağını göreceğiz."

"Bugünün şartları iyiydi ama diğer hafta sonları ile karşılaştırmalar yapmamız mümkün değil. Çünkü bu pist çok benzersiz. Yine rekabetçi olduğumuz sürece önemi yok!" dedi.

Antonio Giovinazzi ise ilk seansı 1:14.106 ile 12. sırada tamamlarken, ikinci seansta 1:13'ün de altına inerek 1:12.746 ile 9. bitirdi.

İtalyan pilot, "Hafta sonu için olumlu bir başlangıç oldu ve bugün yaptığımız işten çok memnunum, ilk seans iyiydi ve ikinci seansta aracın dengesinin geliştiğini hissettim."

"Bugünkü dokuzuncu sıradan memnunum ama sıralama turlarında, yani gerçekten önemli olduğu anda bu tempoda olmaya devam etmeliyiz."

"Bence Monako eşsiz bir pist. Başka bir şeyle karşılaştırmak zor ve bence bize gerçekten uyuyor. Cumartesi gününden önce biraz daha gelişebilirsek, kendimize daha fazla güvenebiliriz." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images