Stella, transfer iddialarına mesafeli: "Yapacak yeterince işim var"

Formula 1 padokunda, Max Verstappen'in sezon sonunda Red Bull'dan ayrılarak McLaren'a geçebileceği yönündeki söylentiler devam ediyor. Silverstone'da basının sorularını yanıtlayan McLaren takım patronu Andrea Stella, Mekies’in yerinde olsa ne yapacağı yönündeki soruya cevap verdi.

"En kısa sürede yarım saniye kazanmak için McLaren'da yapacak yeterince işim var. Dayanıklılık açısından sezona iyi bir başlangıç yapamadığımızı da unutmamamız gerekiyor. Bu durum hem güç ünitesi hem de şasi için geçerli.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

“Andrea Stella olarak, Laurent'ın ne yapması gerektiğini düşünecek durumda değilim, McLaren'da yapacak fazlasıyla iş var.”

“Laurent son derece yetenekli, çok zeki ve çok yetkin bir isim. Bu yüzden gerekli olan her şeyi yapacağından eminim.”

“Umarım McLaren ve Red Bull, sezonun ikinci bölümünde Mercedes ve Ferrari'ye katılmayı başarabilir ve böylece çok daha heyecan verici bir Formula 1 izleyebiliriz."

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