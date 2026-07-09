Stella, transfer iddialarına mesafeli: "Yapacak yeterince işim var"
Andrea Stella, Red Bull'daki Max Verstappen ayrılığı hakkında yorum yapmaktan kaçınarak tamamen kendi takımlarının gelişimine odaklandığını belirtti.
Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images
Formula 1 padokunda, Max Verstappen'in sezon sonunda Red Bull'dan ayrılarak McLaren'a geçebileceği yönündeki söylentiler devam ediyor. Silverstone'da basının sorularını yanıtlayan McLaren takım patronu Andrea Stella, Mekies’in yerinde olsa ne yapacağı yönündeki soruya cevap verdi.
"En kısa sürede yarım saniye kazanmak için McLaren'da yapacak yeterince işim var. Dayanıklılık açısından sezona iyi bir başlangıç yapamadığımızı da unutmamamız gerekiyor. Bu durum hem güç ünitesi hem de şasi için geçerli.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Erik Junius
“Andrea Stella olarak, Laurent'ın ne yapması gerektiğini düşünecek durumda değilim, McLaren'da yapacak fazlasıyla iş var.”
“Laurent son derece yetenekli, çok zeki ve çok yetkin bir isim. Bu yüzden gerekli olan her şeyi yapacağından eminim.”
“Umarım McLaren ve Red Bull, sezonun ikinci bölümünde Mercedes ve Ferrari'ye katılmayı başarabilir ve böylece çok daha heyecan verici bir Formula 1 izleyebiliriz."
İzle: F1 Gündem: Verstappen adım adım McLaren'a mı gidiyor? Red Bull B planını belirledi! Gerilim artıyor!
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
De la Rosa, Macaristan güncellemesi hakkında: “Tam gaz çalışıyoruz”
Russell, Spa'daki yağmur riski hakkında: “Her koşula karşı bir plan yapamayız”
Wolff: "Ferrari'den korkmuyoruz ama önemli bir gelişim kaydettiler"
Lawson, genç yıldız Tsolov’un yükselişi hakkında: "Üzerinde düşündüğüm bir konu değil"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar