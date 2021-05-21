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Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso: "Araçtan maksimumu çıkarmamız lazım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, mücadele çok yakın olduğu için araçtan her şeyi çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.

Alonso: "Araçtan maksimumu çıkarmamız lazım"

Alpine pilotu Fernando Alonso perşembe günkü her iki antrenman seansını da 12. sırada tamamlamıştı.

Alonso, ilk antrenman seansında duvara çarptı ve ön kanadını kırarak hafta sonuna nispeten olaylı başladı.

Şu anda Alpine pek de iyi görünmüyor ve Alonso da yapmaları gereken işler olduğu görüşünde.

Perşembe gününün ardından Motorsport.com'a konuşan Alonso, "Çok yoğun bir gündü, gerçekten yoğundu ve henüz bitmiş değil. Çünkü burada sadece mühendislerle çalışmıyorsunuz, Monako'da pist üstü aktivitenin yanında pist dışında da yapılması gereken şeyler var. Yine de iyi bir gündü. Bu caddelerde sürmekten keyif aldım."

"Bence hâlâ araçta biraz daha fazla hız bulmamız ve daha fazla güven yakalamamız gerekiyor. Ancak farklı ayarlar ve farklı yönlere sahip olmak adına faydalıydı ve şimdi her şeyi bir araya getirip, cumartesi gücünü en iyi performansımızı göstermemiz gerekiyor." dedi.

Alonso, genelde hata yapmayan pilotlardan bir tanesi ve Monako'da cuma günü bariyerlere çarpması herkesi şaşırttı.

Bu konu hakkında da konuşan Alonso, "Hayır 2010'da da burada bariyerlere dokunmuştum ve bu, daha acı vericiydi. Çünkü sıralama turlarını kaçırmıştım. Yani bugün duvara ufak bir 'öptüm' ve devam ettim. Gün boyunca pek çok tur attık. Sanırım sabah 37 ve öğleden sonra 27 tur attım. Yani 60 civarı tur attım, bu da hafta sonu için ritim yakalamama yardımcı oluyor."

"Bugün topladığımız tüm veriler üzerinde çalışıyoruz fakat bence seyretmesi güzel bir sıralama turları olacak. Belki araç içerisinde baskı çok fazla olacak, ama bence sizler için oldukça muhteşem bir gün olacak." dedi.

Alpine'in saf temposu ve Ferrari'nin güçlü performansı sorulduğunda Alonso, "Doğrusu evet, çok iyi görünüyorlar. Ancak bu yılki yarışlarda cuma günlerini okumanın zor olduğunu gördük. Cumartesi günü için bazı sürprizler olabiliyor, bazen olumlu ve bazen değil."

"Cumartesi günü hangi pozisyonlarda olacağımızı göreceğiz. Ferrari burada biraz daha güçlü görünüyor, bizim için fazla güçlüler. Fakat sanırım orta grup çok yakın olacak. Bu yüzden her şeyi en iyi hale getirmeli ve cumartesi günü araçtan en iyisini çıkarmalıyız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Erik Junius

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Fernando Alonso
Editör Kemal Şengül

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