Button: ”Max, gelecek kararını verirken acımasız ve bencil olmak zorunda”

2009 dünya şampiyonu Jenson Button, son haftalarda padok gündemini meşgul eden Max Verstappen'in geleceğine dair iddiaları değerlendirdi. Hollandalı pilotun Red Bull ile 2028 sonuna kadar sözleşmesi bulunsa da kontratında yaz arasına kadar şampiyonada ilk iki sırada yer alamaması halinde takımdan ayrılmasına izin veren bir performans maddesi olduğu biliniyor. Adı uzun süre Mercedes ile anılan Verstappen için son iddialar McLaren'a geçebileceği yönünde.

Geçtiğimiz hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde yarış dışı kaldıktan sonra Red Bull aracı hakkındaki hayal kırıklıklarını dile getiren Verstappen, yaptığı kazanın da “tehlikeli” olduğunu söylemişti. Bu durumu ele alarak konuşan Button, yönetim ekibinin diğer takımlarla görüşmesinin son derece doğal olduğunu belirtti: "Eğer yönetim ekibi diğer takımların durumunu soruşturmuyorsa, işlerini düzgün yapmıyorlar demektir.”

Max Verstappen, Red Bull Fotoğraf: Liam Fabre

“Etrafı yoklamaları gerekiyor. İlgi duyabileceği iki takım olduğundan eminim; McLaren ve tabii ki asıl büyük seçenek olan Mercedes. Tüm pilotların sözleşmeleri vardır ama sonunda hep para konuşur. Bir pilotu başka bir takıma taşımanın her zaman bir yolu bulunur.”

“Max şu anda Red Bull’da gerçekten pek mutlu gözükmüyor. Çoğu zaman gülümsüyor ama bence takımın performansı hakkında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor."

Red Bull son dönemde Christian Horner, Adrian Newey ve Helmut Marko gibi en kilit isimlerin takımdan ayrılmasıyla büyük bir sarsıntı yaşadı. Bunlara ek olarak, Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin de 2028'de takımdan ayrılarak McLaren'a katılacak olması, Hollandalı pilotun takımdaki konumunu iyice zorlaştırıyor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Red Bull'daki bu büyük personel değişimine dikkat çeken Button, Verstappen'in yalnızlaştığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve şampiyonluklar kazandığı pek çok insan takımdan ayrıldı ve başka yerlere gitti.”

“Bu çok tuhaf bir durum olmalı, o takımın içinde kendisini bir parça yalnız hissediyor olmalı. Etrafındaki herkes yepyeni, bu yüzden gelecek yıl için gerçekten başka seçenekleri değerlendireceğini düşünüyorum.”

“Eğer ben onun yönetim ekibinde olsaydım, onu yerleştirmek isteyeceğim takım kesinlikle Mercedes olurdu. Max, gelecek kararını verirken acımasız ve bencil olmak zorunda, çünkü kariyerinde artık çok daha ileri bir noktada."

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