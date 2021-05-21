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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ocon: "Gelişmemiz gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, perşembe günkü antrenmanların ardından verdiği demeçte araçta yapmaları gereken işler olduğunu kabul etti.

Ocon: "Gelişmemiz gerekiyor"

Alpine'in Monako'da güçlü olması bekleniyordu ancak perşembe günkü antrenman seanslarında gridin en yavaş araçlarından birine sahip gibi göründüler.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Esteban Ocon, gelişmeleri gerektiği konusunda oldukça açıktı.

Ocon, "Bu caddelere geri dönmek güzel bir histi. Bariyerlere yakın olduğunuz hissi, havuz bölümünde ya da oradaki şikan gibi hızlı virajlarda sahip olduğunuz adrenalin inanılmaz. Bu, çok eğlenceli."

"Fakat tempo anlamında yapacak işlerimiz var. Diğerleri oldukça rekabetçi görünüyorlar ve şu noktada ortaya koyabileceğimiz pek fazla zaman yok gibi görünüyor. Bu yüzden aracı geliştirmek için çok fazla çaba göstereceğiz ve umarım sıralama turlarında ilk ona gireceğiz."

"Yarın için bakabileceğimiz birkaç yön var. Ayrıca şimdiye kadar işe yaramadığı açık olan bazı şey de var. Bu yüzden bir an önce bu noktalara el atmamız ve cumartesi günü için geliştirmemiz gerekiyor."

"Bence son birkaç yarıştır ilk kez bu kadar uzaktayız. Bu açıdan cuma günü fazladan bir boş güne sahip olmak ve neler yapabileceğimizi düşünmek için zamanımızın olması kesinlikle iyi bir şey." dedi.

Ferrari'nin güçlü performansına da değinen Ocon, "Kesinlikle güçlü görünüyorlar ve bu biraz ilginç görünüyor. Onlara biraz bakmamız lazım." dedi.

Yarış direktörü Davide Brivio, "Çok fazla tur attığımız bir perşembe günüydü. Her iki seanstan da iyi miktarda veri topladık. Bu sabah bazı küçük güncellemeler denedik ve bazı küçük ilerlemeler gördüğümüz ikinci seans için ayarlama yaptık. Cuma günü tüm verilere göz atmamız gerekiyor. Sonrasında neyi daha da geliştirebileceğimizi ve Monako'da son derece önemli olan sıralama turları öncesinde neyi daha iyi yapabileceğimizi görmeliyiz. Cumartesi daha da zor olacak ve bu yüzden hem sürücüler hem de araçla en iyi konumda olmaya çalışacağız."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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