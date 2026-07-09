Vasseur: "Hamilton ile sözleşme için görüşmenin zamanı daha gelmedi"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Lewis Hamilton'ın 2026 sezonuna etkileyici bir başlangıç yapmasının ardından çıkan yeni sözleşme iddiaları hakkında konuşarak, şu an bunun için doğru zaman olmadığını söyledi.
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'si öncesinde İtalya basınında yer alan haberlerde, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın Ferrari ile 2027 sezonunda da devam etmesini sağlayacak sözleşme opsiyonunu kullanmaya yakın olduğu öne sürülmüştü.
Hamilton, Ferrari'deki ilk sezonu olan 2025'te zor bir yıl geçirse de 2026 sezonuna çok daha güçlü bir başlangıç yaptı.
Britanyalı pilot, geçen ay Barselona Grand Prix'sinde Ferrari adına ilk zaferini kazanırken, Çin, Kanada, Monako ve Britanya Grand Prix'lerinde podyuma çıkmayı başardı.
Hamilton'ın 2024 yılının ocak ayında Mercedes'ten Ferrari'ye transfer olurken imzaladığı sözleşmenin 2025 ve 2026 sezonlarını kapsadığı, ayrıca 2027 yılı için bir uzatma opsiyonu içerdiği biliniyor.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Geçen yıl İtalya'da ortaya atılan ancak doğrulanmayan iddialarda, bu opsiyonun yalnızca Hamilton tarafından kullanılabilecek tek taraflı bir madde olduğu öne sürülmüştü.
Geçen hafta çıkan yeni haberlerde ise Hamilton'ın, Ferrari'de 2027 sezonunda da kalmasını garanti altına alacak bu opsiyonu devreye sokmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Britanya Grand Prix'si hafta sonunda FIA basın toplantısında konuşan Vasseur'e, Hamilton'ın yeni sözleşmesi için görüşmelerin başlayıp başlamadığı soruldu.
Ferrari takım patronu şu yanıtı verdi: "Sözleşme uzatmasından kim bahsetti? Uzatma konusunu herkesle değil, Lewis ile konuşacağım."
"Kendisi hâlâ bizimle sözleşmeli ve şu an sözleşme uzatmasını konuşmanın zamanı değil."
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