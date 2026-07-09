Russell: "Olumsuzluklara rağmen kendime olan inancımı kaybetmedim"

George Russell, sezona Avustralya Grand Prix'si ve Çin sprint yarışı zaferleriyle başlamasına rağmen, peş peşe yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle şampiyonada takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin gerisine düştü.

Japonya Grand Prix'sinde ise Russell'ın stratejisi, pit stopundan yalnızca bir tur sonra piste giren güvenlik aracı nedeniyle sekteye uğradı. Russell yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Antonelli sezonun ikinci galibiyetini elde etti ve pilotlar klasmanının zirvesine çıkan en genç isim oldu.

Miami Grand Prix'sinde de Russell, kendisinin uyum sağlamakta zorlandığını açıkça dile getirdiği pistte bir kez daha dördüncü olarak podyumu kaçırdı. Kanada Grand Prix'sinde yeniden eski formuna döndü. Pole pozisyonundan başladığı sprint yarışını kazanan 28 yaşındaki pilot, takım arkadaşıyla yaşadığı mücadele sonrası lider götürdüğü yarışta, yaşanan ciddi batarya arızası nedeniyle yarış dışı kaldı.

Talihsizlikler Monako'da da peşini bırakmadı. Russell, pit yolunda hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza alan birçok pilottan biri oldu. İlk ceza doğru şekilde uygulanmadığı için daha sonra bu ceza geçiş cezasına çevrildi ve Britanyalı pilot yarışı 12. sırada tamamladı.

Russell, ardından Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde üç pit stop stratejisini başarıyla uygulayan Lewis Hamilton'ın arkasında ikinci olurken, Avusturya Grand Prix'sinde yeniden zafere ulaştı.

Britanya Grand Prix'sinde de zorlu bir yarış geçiren Mercedes pilotu, üçüncülük mücadelesi verdiği Max Verstappen'in hemen arkasındayken sorunlu bir pitin ardından piste Isack Hadjar'ın arkasında yedinci sırada döndü.

Ancak takım arkadaşı Antonelli'nin yerinden çıkan jant kapağı nedeniyle sorun yaşaması, Verstappen'in yarış dışı kalmasının ardından yarışa dahil olan güvenlik aracıyla yarışın son bölümündeki gelişmeleri iyi değerlendiren Russell, kendi seyircisi önünde ikinci sırayı elde etmeyi başardı.

Nu Silver Arrows Radio Show programında sezonun ilk bölümünü değerlendiren Russell, şunları söyledi: "Duygularım gerçekten çok karmaşıktı. Çünkü dürüst olmak gerekirse hak ettiğimiz sonucun Kimi ve Charles'ın arkasında üçüncülük olduğunu düşünüyordum."

"Sonrasında Kimi çok şanssız bir olay yaşadı. Ardından Max'in sorunu geldi. Lewis ise güvenlik aracı sırasında pite girdi ki bence doğru karar buydu. Ama o durumda ne yaparsanız yapın yanlış hissediyorsunuz. Pite girmezseniz ve yarış yeniden başlarsa 'Keşke girseydim' dersiniz. Girerseniz de pozisyon kaybedersiniz. Yani doğru bir karar yok."

"Hiçbir şey yapmadan yeniden ikinci sıraya yükselmek çok garip bir histi. Çünkü yarış boyunca her şeyin bize karşı gittiğini düşünüyordum. Sonra bir anda kendimizi tekrar ikinci sırada bulduk."

"Sezonlar çoğu zaman böyle ilerler. Sezonun başında her şey bize karşı gidiyormuş gibi görünürken kendime olan inancımı kaybetmememin nedeni de buydu."

"Çünkü işler eninde sonunda tersine dönüyor. Ve dediğim gibi, yeniden orada olmak gerçekten çok özel bir histi."

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