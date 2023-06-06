Önceki / F1, Güney Afrika'da yarışma planlarını şimdilik rafa kaldırdı Sonraki / Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor"
Formula 1 / İspanya GP Haberler

Piastri: "Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayamazdık"

Avustralyalı pilot, McLaren'in İspanya Grand Prix'sinde olduğu gibi bu kadar üst sıralarda start almasının 'normal şartlar altında" zor olacağını kabul ediyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren

Piastri, İspanya Grand Prix'sine dokuzuncu sıradan başladı. Açılış turlarında Sergio Perez ve George Russell tarafından geçildi ve daha sonra McLaren'in strateji konusunda farklı bir yol izlemesinin ardından Pierre Gasly ve Charles Leclerc tarafından baskı altına girdi. Avustralyalı pilot, sonunda Alpine ve Ferrari pilotları tarafından geçildi.

Yarışın ardından Piastri, "Gerçekten bir şey yapabilecek hıza sahip değildik."

"Benim ilk turum oldukça kötüydü, bu da işlere yardımcı olmadı, ama yine de puan alabilecek tempoya sahip değildik." dedi.

Perez ve Russell'ın hataları nedeniyle Q2'te elenmelerinin ardından Piastri, McLaren'in yarıştaki temposunun da gösterdiği gibi 'normal koşullarda' Q3'e kalmakta zorlanacağına inanıyor.

"Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayabileceğimizi sanmıyorum. Bugün biraz daha gerçeğe döndük, muhtemelen umduğumuzdan daha zor bir gündü."

Piastri, araçlarının zor koşullarda iyi çalışmasına rağmen yarış esnasında lastikleri yönetmekte neden yetersiz kaldığını bilmiyor.

Avustralyalı pilot, "Soğuk ve zor koşullarda lastiği iyi ısıtıyor gibi görünüyoruz; Monako'da ve buradaki sıralama turlarında olduğu gibi."

"Bu yüzden takımla birlikte bunun üzerinde çalışmalı ve Pazar günleri hayatımızı kolaylaştırmak için neler yapabileceğimize bakmalıyız."

paylaşım
yorumlar

F1, Güney Afrika'da yarışma planlarını şimdilik rafa kaldırdı

Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"

Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"

Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı" Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"

Zhou: "Çok güçlü bir yarış geçirdim"

Zhou: "Çok güçlü bir yarış geçirdim"

Formula 1
İspanya GP

Zhou: "Çok güçlü bir yarış geçirdim" Zhou: "Çok güçlü bir yarış geçirdim"

Ralf: "Mercedes, sezon ilerledikçe Verstappen'in 'canını sıkabilir'"

Ralf: "Mercedes, sezon ilerledikçe Verstappen'in 'canını sıkabilir'"

Formula 1
İspanya GP

Ralf: "Mercedes, sezon ilerledikçe Verstappen'in 'canını sıkabilir'" Ralf: "Mercedes, sezon ilerledikçe Verstappen'in 'canını sıkabilir'"

Son Haberler

Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"

Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"

F1 Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı" Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"

Kalle Rovanpera, gelecek sezon için Hyundai ile görüşüyor!

Kalle Rovanpera, gelecek sezon için Hyundai ile görüşüyor!

WRC WRC
İtalya Rallisi

Kalle Rovanpera, gelecek sezon için Hyundai ile görüşüyor! Kalle Rovanpera, gelecek sezon için Hyundai ile görüşüyor!

Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor"

Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor"

F1 Formula 1
İspanya GP

Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor" Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor"

Piastri: "Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayamazdık"

Piastri: "Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayamazdık"

F1 Formula 1
İspanya GP

Piastri: "Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayamazdık" Piastri: "Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayamazdık"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.