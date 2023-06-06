Piastri: "Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayamazdık"

Piastri, İspanya Grand Prix'sine dokuzuncu sıradan başladı. Açılış turlarında Sergio Perez ve George Russell tarafından geçildi ve daha sonra McLaren'in strateji konusunda farklı bir yol izlemesinin ardından Pierre Gasly ve Charles Leclerc tarafından baskı altına girdi. Avustralyalı pilot, sonunda Alpine ve Ferrari pilotları tarafından geçildi.

Yarışın ardından Piastri, "Gerçekten bir şey yapabilecek hıza sahip değildik."

"Benim ilk turum oldukça kötüydü, bu da işlere yardımcı olmadı, ama yine de puan alabilecek tempoya sahip değildik." dedi.

Perez ve Russell'ın hataları nedeniyle Q2'te elenmelerinin ardından Piastri, McLaren'in yarıştaki temposunun da gösterdiği gibi 'normal koşullarda' Q3'e kalmakta zorlanacağına inanıyor.

"Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayabileceğimizi sanmıyorum. Bugün biraz daha gerçeğe döndük, muhtemelen umduğumuzdan daha zor bir gündü."

Piastri, araçlarının zor koşullarda iyi çalışmasına rağmen yarış esnasında lastikleri yönetmekte neden yetersiz kaldığını bilmiyor.

Avustralyalı pilot, "Soğuk ve zor koşullarda lastiği iyi ısıtıyor gibi görünüyoruz; Monako'da ve buradaki sıralama turlarında olduğu gibi."

"Bu yüzden takımla birlikte bunun üzerinde çalışmalı ve Pazar günleri hayatımızı kolaylaştırmak için neler yapabileceğimize bakmalıyız."