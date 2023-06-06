Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in çok büyük bir baskı altında olduğu görüşünde.
İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında hata yapan ve son bölüme kalamayan Sergio Perez, damalı bayrağı dördüncü sırada görebildi.
Monako'dan sonra bir kez daha hata yapan Perez ile şampiyona lideri Max Verstappen arasında artık 53 puanlık önemli bir fark var.
Red Bull Racing'in patronu Christian Horner, takım arkadaşıyla arasındaki farkın bu kadar büyük olmasının Perez üzerindeki baskıyı azaltacağı görüşünde.
Horner'a göre şu anda Perez'in gösterdiği kötü performansın ardında da bu büyük baskı var.
Horner, "Max Verstappen'in takım arkadaşıysanız, her zaman en iyi performansınızı sergilemeniz gerekiyor."
"Şu anda şampiyonada Max gibi başka bir pilot daha yok ve bence böyle bir aracın direksiyonuna kim geçerse geçsin onu yenemez."
"Sergio formunun zirvesinde olan bir pilotla karşı karşıya. Dolayısıyla onunla mücadele etmesi çok zor."
"Psikolojik olarak bu tabloyu kabullenmek onun için kolay değil fakat şu anda şampiyonada epey geride. Bu sayede Sergio üzerindeki baskı ve beklentilerin bir kısmını azalabilir."
"Durumu akışına bırakmalı ve sadece sürüş yapmalı." dedi.
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