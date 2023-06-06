F1, Güney Afrika'da yarışma planlarını şimdilik rafa kaldırdı

Tüm kıtalarda yarış düzenleme hedefine en kısa sürede ulaşmak isteyen F1 yönetimi, bu nedenle 1993 sezonundan beri seriye ev sahipliği yapmayan Kyalami pistine geri dönmek ve Güney Afrika GP'sini canlandırmayı planlıyor.

Geçen yıl bu konuda önemli adımlar atan F1 CEO'su Stefano Domenicali, pist yönetimiyle birçok kez toplantı düzenledi ve yarışın 2023 sezonundan itibaren takvime dönmesi için anlaşma dahi sağladı.

Ancak pistin FIA standartlarını karşılamaması nedeniyle anlaşma suya düştü, yine de 2024 sezonu için bir umut vardı.

Autosport'un son haberi kalan umut kırıntılarını da çöpe atıyor, bu kez sebep sportif değil siyasi!

Son haftalarda Güney Afrika'da ufak çaplı bir dış politika krizi hakim, nitekim hükümet, bizzat ABD büyükelçisi tarafından Rusya'ya silah tedarik etmekle suçlanıyor.

Rusya krizindeki tarafını net şekilde belli eden FIA, son bir senedir Rus pilotların Rusya bayrağı altında yarışmasına izin vermiyor ve Rusya'da -sekiz sezon F1 takviminde yer alan Rusya GP'si dahil- herhangi bir yarış düzenlemiyor.

Kyalami'nin takvime girmemesi, bir pist için iyi haber: Spa!

F1 ile uzun vadeli sözleşmesi 2022 sezonunda sona eren pist, Güney Afrika GP'sinin 2024'e ertelenmesi nedeniyle bu yıl da takvimde kalmıştı.

Yarışın ikinci kez ertelenmesi, Spa'nın en az bir sene daha takvimde kalacağını da kesinleştirmiş vaziyette, ancak uzun vadeli bir anlaşma şu anlık söz konusu değil.

Domenicali'nin yeni hedefi, 2025'e kadar olası krizleri çözebilmek ve Kyalami'yi takvime katabilmek.

Ayrton Senna, McLaren MP4-8, leads Alain Prost, Williams FW15C, and Michael Schumacher, Benetton B193A Photo by: Motorsport Images