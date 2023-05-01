Permane: "Alpine ile kariyerimin en zor hafta sonunu geride bıraktım"

Alpine'in kontrolsüz bir hafta sonu geçirdiğini söylemek mümkün; henüz Cuma günü Pierre Gasly'nin dayanıklılık sorunu ve kazasıyla başlayan talihsizlikler serisi, motor değişimleri, ayar değişiklikleri, yarışa her iki pilotla birden en gerilerden başlamalarıyla tam gaz devam etti.

Sıralama turlarında Gasly'nin kaza yapması, Fransız pilotu 19. sıraya mahkum bırakırken, takım arkadaşı Esteban Ocon ise ayar değişikliği nedeniyle pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Yarışta da genel olarak silik kalan takım, son olarak Esteban Ocon'un 51. turdaki pitinde fotoğrafçılarla karşı karşıya gelmesiyle hafta sonunu dramatik şekilde ve sıfır puanla noktaladı.

Hafta sonunu yorumlayan Permane, kariyerinde ilk defa böyle bir hafta sonunu geride bıraktığını itiraf ediyor.

Permane, "Bu hafta sonunu diğerleriyle kıyaslayamam. Dürüst olmak gerekirse, çok çılgınca, gergin ve zor geçti. Böyle bir diğer hafta sonu geçirdiğimi sanmıyorum."

"Hafta sonuna iyi hazırlanmış olarak başlamanız ve sorunsuz bir hafta sonu geçirmeniz gerekiyor. İlk antrenmanda bunu yapamadık, sonrasında işler kontrolden çıktı." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A523, parks up and climbs out of his car due to a fire onboard Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Her şeye hızlıca yetişmeyi başaran mekanikerlere dikkat çeken Permane, "Bu hafta sonu çok sıkı çalıştılar, Pierre'in motor değişimiyle çok uğraştılar. Çalışmalarının çoğu, medyanın göremediği zincirleme etkilere sahip."

"Çarşamba günü buraya geliyorlar ve araçları kuruyorlar, biz de bu sırada yedeklerle ilgileniyoruz yedek vites kutusu, yedek motor vesaire."

"Dolayısıyla mekanikerlerin Cuma gecesi geç saatlere kadar kalmaları gerekti, çünkü sprint hafta sonunda Cuma gecesi çalışma yasağı yok, araçlar zaten parc ferme'de tutuluyor.

"Dolayısıyla herkes akşam 10-11'e kadar buradaydı, yedek parçaları yeniledik, sonraki yarışa hazır bir motor ve vites kutusuna sahip olduğumuzdan emin olduk."

"Gerçekten yorucu bir Cuma günü geçirdiler. Bir sonraki iş olarak 14 saatlik yorucu bir Miami uçuşu var, bazıları Salı sabahı doğrudan işe gidecek."

"Bundan sonra nasıl toparlanacağınız kolay değil, özellikle de doğrudan başka bir yarışa girmek. Ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Bazı çalışanlar Salı günü izinli olacak ve hiç şüphesiz biraz güneşin tadını çıkarıp dinlenecekler. Bakü'de uzun saatler çalışmış ve Salı günü çalışmak zorunda olan çalışanlarımız için de elimizden geleni yapacağız. Çarşamba ve Perşembe günleri onları bir yerlere götürmeye çalışacağız."

"Böylece en azından biraz dinlenebilecekler, yemek yiyebilecekler, bira içebilecekler ya da insanlar dinlenmek için ne kullanıyorlarsa onu yapabilecekler." dedi.