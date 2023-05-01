Piastri, hafta sonunu tamamen hasta geçirmiş!

Hafta sonunu hafif de olsa hastalığın pençesinde geçiren Piastri, bir noktada Cumartesi günü piste çıkıp çıkmamayı dahi değerlendirmekteydi.

Günün sonunda hafta sonunu tamamlamayan karar veren Piastri'nin herkesi etkilediğini söyleyebiliriz, nitekim kendisi oldukça sağlam bir yarış geçirdi ve 11. olarak puan barajının kıl payı dışında kaldı.

Yarışın ardından Piastri ile ilgili konuşan Stella, "Hafta sonu boyunca 'Pazar günü iyi olduğumuzdan emin olmak için şimdi dinlenmek daha mı iyi' diye değerlendirme yaptığımız anlar oldu, hatta bu fikir takım doktorumuz tarafından da onaylandı."

"Tıbbi ekibimiz Oscar'a epey destek sundu, takımdaki herkes de aynı şekilde; fakat kendisi sakinliğini korudu ve 'tamam, piste çıkacağım, eğer başaramazsam pite döneceğim' dedi."

"Sıralama seansı boyunca devam edecek enerjiyi bir şekilde bulmayı başardı. Yine de birkaç kez 'Pazar günü iyi olmamız daha önemli' diye düşündük." dedi.

Nyck de Vries ve Logan Sargeant ile birlikte gridin üç çaylağından biri olan Piastri, diğer iki pilotun aksine hafta sonunu herhangi bir sıkıntı yaşamadan kapatmayı başardı.

Stella, "Bakü, duvarlara çok yaklaştığınız için en zor pistlerden biri."

"Bu hafta sonu birçok sürücünün, hatta en iyi araçlardaki sürücülerin bile yaşadığı gibi duvarlara dokunmanız olası, bu yüzden pist kesinlikle çok fazla yetkinlik ve konsantrasyon istiyor."

"Oscar bazen birkaç tur sonra 'gerçekten çok yorgunum' diyordu. İlginçti, başlangıçta iyiydi ve sonra biraz düşüş yaşadı." dedi.

Oscar Piastri, McLaren, in Parc Ferme after the Sprint Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Her şeye rağmen cesur davranmaya çalışan Piastri de zor bir hafta sonunu geride bıraktığını kabul ediyor.

Piastri, "Çok kötü değildim. Sanırım şu anda adrenalin hala etkisini sürdürüyor. Ama bu sabah biraz daha iyi hissettim, bu da iyi oldu."

"Hastalık yarış boyunca beni çok fazla etkilemedi. Hafta sonunun başında olduğumdan çok daha rahat hissediyorum."

"Bugün muhtemelen tüm hafta sonu boyunca geçirdiğim en iyi gündü. Fiziksel olarak zor bir hafta sonuydu, özellikle Cumartesi günü."

"Sanırım tüm hafta sonu boyunca sadece dört parça tost yedim! Bu yüzden Miami'den önce biraz yemek yemem gerekebilir."