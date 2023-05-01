Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek

Charles Leclerc, Azerbaycan Grand Prix'sinde Ferrari adına 2023 Formula 1 sezonunun ilk pole pozisyonunu ve ilk podyumunu almayı başardı.

Fakat Monakolu pilot, Max Verstappen ve Sergio Perez'in üstün Red Bull'larına karşı yarışta çok az şey yapabildi.

Sonunda, bitiş çizgisini Meksikalı pilotun yaklaşık 20 saniye gerisinde üçüncü sırada gördü.

Önümüzdeki yarışlarda bu farkın bir kısmının telafi edilmesi planlanıyor çünkü takım, yakında ilk güncellemelerini getirecek.

Ferrari patronu Frederic Vasseur, ilk güncellemelerin Miami'ye geleceğini doğruladı.

Vasseur, "Miami'ye ve sonraki yarışlara güncellemelerle geleceğiz. Aracın bu güncellemelere nasıl tepki vereceğini göreceğiz."

"Güncelleme önemli ama bu güncellemeden en iyisini nasıl elde edeceğimiz de çok önemli bir konu." dedi.

Vasseur güncellemenin niteliği hakkında çok az şey söylerken, takımın doğru yolda ilerlediğini belirtti.

"Kendimizi kandırmamalıyız; Red Bull şu anda daha hızlı."

"Yine de şimdiye kadar tutarlılıkla alakalı bariz sorunlar yaşasak da bu hafta sonu araç çok daha tutarlıydı."

"Bence doğru yönde ilerliyoruz."

Ferrari tüm gücüyle Red Bull'un büyük DRS avantajının nereden geldiğini anlamaya çalışıyor.

Vasseur, "Ne yaptıklarını öğrenmemiz gerekiyor. Bu alanda hâlâ geliştirmemiz gereken çok şey var." dedi.