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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Perez: "Daha güçlü döneceğim"

Red Bull pilotu Sergio Perez, kendisi adına zor bir dönem olduğunu kabul ediyor fakat bundan güçlenerek çıkacağı görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Meksikalı pilot son yarışların neredeyse tamamında problemler yaşadı ve tempo olarak sezon başındaki formunu tekrarlayamadı.

Montreal'de son bölüme kalamayan ve pazar günü ancak altıncı olabilen Perez, yarışın ardından verdiği röportajda şöyle dedi: "Biraz daha fazlasının mümkün olduğunu hissediyorum ama bugün maalesef yeterince hızlı değildik."

"Çok fazla zorluk yaşadık. Güvenlik aracının bizim için yanlış zamanda gelmesinden büyük zarar gördük."

"Bizim için iyi bir gün değildi fakat yapacak bir şey yok."

Nerede zorlandığı sorulduğunda Perez, "Temel olarak frenlemede. Bence sürüş harika değildi ve frenleme yapmakta çok zorlandım. Dolayısıyla bunun üstesinden gelmemiz ve neler olduğunu anlayıp güçlü şekilde geri dönmemiz gerekiyor."

"Şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Takım olarak bakmamız ve anlamamız gereken şeyler var."

"Fakat tek pit stop çok kötü değildi. Bence güvenlik aracı yüzünden büyük zarar gördük." cevabını verdi.

Perez, Avusturya ile formunu yeniden yakalamak istiyor.

"Avusturya'yı sabırsızlıkla bekliyorum. Orada gerçek formuma geri dönebilmeyi umuyorum."

"O zamana kadar neler olduğunu anlamak için takımla birlikte kesinlikle çok çalışacağız."

"Son birkaç hafta maalesef istediğimiz gibi değildi fakat zihinsel olarak dağılmamanız gereken bir dönemdeyiz. Bu konuda güçlüyüm ve bunun üstesinden geleceğimi biliyorum."

"İki yarışlık zor bir dönemden geçiyoruz. Monako'da hata yaptım, kötü bir hafta sonuydu. Fakat bence bu olmasaydı hızlı olabilirdim, bu yüzden beni endişelendiren şey hızımın olmadığı yarışlar."

Perez bu sözlerle tempo eksikliği yaşadığı yarışlar olarak İspanya ve Kanada GP'yi işaret etmiş oldu.

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