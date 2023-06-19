Hulkenberg: "VF-23'ün yarış performansını düşüren 'temel bir problem' var"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, VF-23'le ilgili kısa vadede çözülmeyecek ciddi bir problem olduğu görüşünde.
Nico Hulkenberg'in 2023 Kanada Grand Prix'sinde puan alma hayali sadece 10 tur sürdü.
Alman pilot, tempo olarak iyi değildi ve ardından pit stop zamanlamasıyla kendisini bir anda grubun ardında bulmuş oldu.
Yarışın ardından konuşan Hulkenberg, "Yanlış yöne giden tek yönlü yarıştı."
"Bunu bekliyorduk ama her zaman en iyisini umuyorsunuz. İşlerin bir önceki yarıştan daha iyi gitmesini beklemiştik fakat öyle olmadı. Tüm bunlar yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor."
"Yarış büyük oranda Barselona ile benzerdi: diğer araçlarla mücadele etmek zorunda kaldığımızda tempo eksikliği yaşadık. Biriyle savaşırken orantısız miktarda yere basma gücü ve yol tutuş kaybediyoruz. Buna bağlı olarak lastikleri zorluyoruz ve tempo kaybediyoruz"
"Ne yazık ki bu eğilim son yarışlarda devam ediyor. Durum hep aynı ve pazar günlerimizi mahvediyor."
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Şu anda en büyük sorunumuz bu ve bunun üzerinde çok çalışmamız gerekiyor. Eğer Pazar günleri böyle kötü geçiyorsa, Cumartesi günlerini güzel geçirmenin anlamı yok." dedi.
Hulkenberg, araçtaki problemin ayarlardan kaynaklandığı iddiasına ise katılmıyor.
Sözlerine stratejiyi değerlendirerek başlayan Alman pilot, "Cumartesi günü kırmızı bayrak konusunda şanslıydım, Pazar günü ise pit stopumdan hemen sonra çıktığı için güvenlik aracının zamanlaması nedeniyle şanssızdım."
"Ancak bu olmasaydı bile puan alabileceğimizi sanmıyorum. Oldukça gerideydik ve sonrasında tempo sorunları yaşadık. Belki lastik yönetimiyle ilgiliydi bilmiyorum. Rakiplerimize kıyasla tempo eksikliği yaşadık."
"Bu bence ayarlarla ilgili bir şey değil ve bunu kabullenmekten başka çaremiz yok. Uzun vadeli düşünmeli ve uzun vadeli bir çözüm hedeflemeliyiz. Sadece ayar değiştirerek durumu kontrol altına alamayız. Bunlar daha büyük sorunlar ve pazar günlerimizi mahvediyorlar." dedi.
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