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Formula 1 Macaristan GP

Verstappen ve Wolff, tatilde birlikte görüntülendi

Formula 1’de yaz arasında Max Verstappen ve Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, üst üste ikinci yılda da yaz tatilinde birlikte görüntülendi.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formula 1’de Macaristan Grand Prix’sinin ardından başlayan yaz arasında Max Verstappen ile Mercedes Takım Patronu Toto Wolff’un yolları bir kez daha tatilde kesişti. 

İspanyol basın SoyMotor  tarafından paylaşılan fotoğraflarda, ikilinin üst üste ikinci yaz sezonunda da birlikte vakit geçirdiği görüldü. Sardinya adasında çekildiği tahmin edilen karelerde iki isme partnerleri Kelly Piquet ve Susie Wolff da eşlik etti.

Fotoğrafların tam olarak ne zaman çekildiği kesinleşmese de, Verstappen’in “Unleash the Lion” adlı lüks yatının pazar öğleden sonra Sardinya’ya demirlediği biliniyor. Fotoğrafların birinde Wolff bir jet ski üzerinde otururken Verstappen’in sudan ona baktığı görülüyor; diğer karelerdeyse Hollandalı pilotun elektrikli sörf tahtasında eğlendiği ve lüks yata çıktığı anlar yer alıyor.

Son yıllarda geleceği belirsiz olan Verstappen’in bu görüntüleri istemsizce Mercedes ihtimalini çağrıştırsa da, Alman ekibinin pilot kadrosu çoktan netleşmiş durumda. Mercedes, 2027 Formula 1 sezonunda da Kimi Antonelli ve George Russell ikilisiyle yola devam edecek. 

Geçtiğimiz ay Russell’ın sözleşmesindeki uzatma maddesinin kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Britanyalı pilotun zaten çok yıllık bir anlaşmaya sahip olması sebebiyle resmi bir duyuruya gerek duyulmadığı belirtiliyor.

Verstappen’in geleceğine dair belirsizlikler sürerken, Hollandalı şampiyonun özel jetinin izlediği rota dikkat çekti. Uçuş takip verilerine göre Verstappen’in uçağı, Monako yakınlarındaki Nice’ten kalkarak Sardinya’ya indi; kısa bir molanın ardından ise Red Bull’un genel merkezinin bulunduğu Salzburg’a hareket etti. Ziyaretin amacı ve uçakta kimlerin yer aldığı henüz bilinmiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sözleşmesi 2028 sonuna kadar devam eden ve adı son dönemde McLaren ile de anılan Verstappen’in, sezon sonunda Red Bull’da kalması ya da F1 kariyerine geçici bir ara vermesi en güçlü ihtimaller arasında gösteriliyor. Verstappen’in karar vermek için ekim ortasına kadar vakti bulunuyor.

Öte yandan Alman Bild gazetesinde yer alan bir iddiaya göre Red Bull, Verstappen’e kontratını 2029 sonuna kadar uzatacak yeni bir teklif sundu. Söz konusu teklifin, mevcut sözleşmede yer alan performans maddelerinin kaldırılması doğrultusunda Verstappen’e zam teklif ettiği söyleniyor.

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