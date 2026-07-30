MotoGP, F1 ABD GP hafta sonunda gösteri sürüşü planlıyor

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre hem Formula 1'in hem de MotoGP'nin ticari haklarını elinde bulunduran Liberty Media, ekim ayı sonunda COTA'da düzenlenecek olan Formula 1 ABD Grand Prix'si kapsamında MotoGP motosikletlerini piste çıkarmayı değerlendiriyor.

Plana göre MotoGP motosikletleri, F1 hafta sonunun belirli bir bölümünde gösteri sürüşü gerçekleştirecek ve Austin'deki seyirciler seriyi yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Ancak etkinlik, Phillip Island'da düzenlenecek Avustralya Grand Prix'siyle aynı tarihe denk geldiği için mevcut MotoGP sürücülerinin gösteride yer alması mümkün olmayacak.

Bu nedenle gösteri sürüşünde mevcut MotoGP sürücüleri yerine, güncel veya önceki nesil MotoGP prototiplerini temel alan, tamamen çalışır durumdaki MotoGP Show Bike motosikletlerinin kullanılması planlanıyor.

İlk taslak plana göre her üreticiyi veya takımı temsil eden eski MotoGP sürücülerinin bu motosikletleri kullanması düşünülüyordu. Ancak bu konudaki ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

MotoGP'nin ticari ve tanıtım faaliyetlerinden sorumlu olan MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), organizasyonun ABD'deki varlığını güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak görülen bu pazarlama girişimine üreticilerin nasıl yaklaştığını görmek amacıyla görüşmelere başlamış durumda.

Çözülmesi gereken başlıca konulardan biri ise motosikletlerin ve bunları çalıştıracak teknik personelin taşınmasına ilişkin lojistik maliyetlerin hangi taraf tarafından karşılanacağı.

Bugüne kadar takımlar tanıtım etkinliklerinde ağırlıklı olarak MotoGP renklerine boyanmış yol motosikletlerini kullanıyordu. Ancak şampiyona organizatörü ile takımlar arasında imzalanan yeni anlaşmalar kapsamında, her katılımcının bu tür gösteri etkinliklerinde kullanılabilecek, tamamen çalışır durumdaki bir MotoGP prototipini hazır bulundurması şartı da yer alıyor.

MotoGP SEG ile üreticiler ayrıntılar üzerinde çalışmalarını sürdürse de, her iki taraf da bu girişimi MotoGP'nin en önemli hedef pazarlarından biri olan ABD'deki taraftar kitlesini büyütmek adına önemli bir fırsat olarak görüyor.