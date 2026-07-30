Colapinto: "Aston Martin hızlanmaya başladı"

Aston Martin, Zandvoort'ta kullanıma sunulacak güç ünitesi güncellemesi öncesinde Macaristan Grand Prix'sine önemli bir geliştirme paketi getirdi.

2026 sezonunda Formula 1'in yeni teknik kurallarına geçilmesiyle birlikte içten yanmalı motor ile elektrik gücü arasındaki güç dağılımının %53-%47 olarak değişmesi, Aston Martin'i sezonun ilk bölümünde zor durumda bıraktı. Honda'nın tamamen yenilenen motor programı, beklentilerin altında kalan performansa ve dayanıklılık sorunlarına sahip bir güç ünitesiyle sezona başlamıştı.

Aston Martin sezon boyunca güncelleme konusunda sabırlı davranmayı tercih etti ve kapsamlı geliştirme paketini ilk kez Macaristan Grand Prix'sinde kullandı. Fernando Alonso, sprint formatı olmayan bir hafta sonunda ilk kez 2026 sezonunda Q2'ye kalmayı başarırken, yarışta Alonso 14., takım arkadaşı Lance Stroll ise 13. sırada finiş gördü. İki pilot da Alpine'den Pierre Gasly'nin yalnızca 10 saniye gerisinde kalırken, Franco Colapinto'nun ise önünde yer aldı.

Yarışın büyük bölümünü Aston Martin pilotlarının arkasında geçiren Colapinto, rakiplerinin özellikle viraj performansına dikkat çekti.

Alpine pilotu, "Virajlarda gerçekten çok güçlü görünüyorlar."

"Düzlüklerde çok yavaşlar ve orada çok zaman kaybediyorlar ancak virajlarda kesinlikle bizden çok daha hızlılar."

"Elbette bu, bizim de büyük bir gelişim kaydedebileceğimizi gösteriyor. Umarım Zandvoort'a getireceğimiz güncellemelerle biz de önemli bir adım atarız."

Ancak Zandvoort'ta yalnızca Alpine'in değil, Aston Martin'in de önemli bir kozunun olması bekleniyor. Honda'nın burada kullanıma sunacağı kapsamlı güç ünitesi güncellemesinin, özellikle düzlük hızları açısından Aston Martin'e ciddi bir performans artışı sağlaması öngörülüyor.

Buna rağmen Colapinto, Hungaroring'deki kendi yarış performansından memnun olmadığını dile getirdi. Arjantinli pilot, 13. sıradan başladığı yarışı 15. sırada tamamladı.

"Elbette mutlu değilim."

"Gerçekten çok zor bir yarıştı. Genel olarak ciddi şekilde hız eksikliği yaşadık."

"İlk birkaç turun ardından araçla adeta mücadele etmeye başladım ve sonrasında durum hiç düzelmedi. Yeni lastiklere geçtiğimizde bile tempomuz hâlâ çok gerideydi ve oldukça yavaştık."

"Bunun edenini anlamamız gerekiyor. Belki bir hasar vardı ya da başka bir şey yaşandı, bilmiyorum. Çünkü aracın dengesi oldukça garipti."

"Sahip olduğum tutunma seviyesi gerçekten çok ama çok kötüydü. Bu yüzden her şeyi detaylı şekilde inceleyip tam olarak ne yaşandığını anlamamız gerekiyor."

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images