Aston Martin Hungaroring’de: Honda’nın güncellenen motoru ilk kez piste çıktı

Sezona son derece sıkıntılı bir başlangıç yapan Aston Martin, Hungaroring’deki Macaristan Grand Prix’sinin hemen ardından pistte kalarak sezonun ikinci çekim gününü gerçekleştirdi. Alpine ve Audi’nin Pirelli’nin 2027 lastik testlerine odaklandığı günde Aston Martin, sponsor çekimleri için ayrılan 200 kilometrelik hakkında tamamen teknik güncellemelere yoğunlaştı.

Son dönemde takımların ticari çekim günlerini yeni parçaları test etmek için kullanma geleneğine uyan Silverstone merkezli ekip, geçtiğimiz hafta sonu Adrian Newey imzalı güncellenmiş AMR26 paketini piste sürmüştü.

Fernando Alonso'nun sıralamalarda Q2'ye kaldığı ve yarışta Lance Stroll ile orta sıralara tutunduğu güncellemenin ardından, asıl büyük hamle çarşamba günü yapılan çekim gününde geldi.

Jak Crawford Hungaroring’de yeni honda güç ünitesini ilk kez test ediyor Fotoğraf: Aston Martin

Bu kritik testte Aston Martin, direksiyonu takımın üçüncü pilotu Amerikalı Jak Crawford’a teslim etti. Testin temel amacıysa ADUO kapsamında geliştirilen yeni Honda RA626H güç ünitesini değerlendirmekti.

Test lastikleriyle yapılan sürüşlerde Japon mühendisler ve Aston imkânı teknik ekibi, hafta sonu yarış verileriyle yeni motor parametrelerini doğrudan kıyaslama imkânı buldu.

Sakura'daki motor test tesislerinde yapılan dayanıklılık testlerini başarıyla geçen yeni Honda güç ünitesi, pist üstünde de ilk olumlu sinyallerini verdi.

Sezon başından beri takımın kâbusu olan ve performansı kısıtlayan şiddetli motor titreşimlerinin büyük oranda aşıldığı öğrenildi.

FIA’nın onayladığı yeni bileşenler ve yapılan güncellemeler sayesinde, Zandvoort’ta aracın yaklaşık 30 beygirlik ek bir güç kazanması bekleniyor.

Shintaro Orihara, Honda Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Bu artış Mercedes, Mclaren, Ferrari ve Red Bull ile zirve mücadelesi vermek için henüz yeterli görünmese de, Alonso ve Stroll ikilisinin istikrarlı bir şekilde puan barajı içerisine girmesini sağlayacak önemli bir adım olacağı tahmin ediliyor.

Hem yeni aerodinamik paketin hem de güncellenen Honda motorunun tam entegrasyonu ilk kez Zandvoort’ta resmi bir yarış hafta sonuna çıkacak.