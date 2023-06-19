Albon: "Yarış boyunca gözlerim aynadaydı!"
Alex Albon, Williams Formula 1 takımıyla Kanada GP'sinde elde ettiği yedincilik sonrası, tüm yarış gözlerinin aynada olduğunu söyledi.
Gridde 10. sırada yer alan Albon, pist pozisyonu kazanmak için tek pit stop stratejisi kullandı ve son bölüme bir yandan lastiklerini korumaya çalışırken, diğer yandan arkadaki isimlere karşı kendisini savunmaya çalıştı.
Yaptığı tek pit stop onu önde başlayan Lando Norris ve Oscar Piastri'nin McLaren'lerinin önüne geçirdi.
Aracının düzlük hızının da yardımıyla Albon, Esteban Ocon'u ve arkasındaki grubu geride tutmayı başardı.
Albon, bu stratejinin rakipleriyle aynı şeyi yapmamak için uygulandığını vurguladı.
Motorsport.com'un yarışla ilgili sorusu üzerine Albon, "Dürüst olmak gerekirse, tüm hafta sonu boyunca McLaren'larla benzer tempoya sahiptik."
"Önde oldukları için puan almak adına onlardan farklı bir şeyler yapmamız gerekiyordu."
"Bu hafta sonu tempomuz gerçekten iyiydi fakat puan almak zordu. Sekiz araç var, Aston Martin'ler, Red Bull'lar, Ferrari'ler, Mercedes'ler... Son iki pozisyon normalde Alpine'lere aitmiş gibi geliyor. Bu yüzden tek pit stop stratejisi uygulamak zorundaydık." dedi.
Alex Albon, Williams FW45
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Albon, yarışın sonuna kadar olan uzun sürüşün kolay olmadığını kabul etti.
"35-40 turum olduğunu söylediklerinde, TV ekranına baktım ve 'Umarım bu gerçek değildir' diye düşündüm. Bu yarışları artık çok yaptım ve o kadar da eğlenceli olmadıklarını söyleyebilirim."
Albon, Ocon'un önünde kalmak için 10. virajdan iyi bir çıkış yapmaya odaklandığını ve tüm yarış becerilerini kullanmak zorunda kaldığını belirtti.
"Savunmada iyiyiz, düzlüklerde iyi bir aracımız var. Bu gibi durumlarda büyük bir lastik farkı olabilir fakat önemli virajlarda lastiklerinizi korumanız gerekir. Bu nedenle 10. virajda, Esteban'ın kirli havaya maruz kaldığından emin olmak için aracımı doğru konumlandırdım ve lastiklerine zarar vermesini, çekişini etkilemesini ve benzer şeyleri yapmasını sağlamaya çalıştım."
"Hata yapmamaya çalışsanız da, yarış boyunca gözünüz aynada oluyor. Bir diğer zorluk da lastiklerin soğuması ve zorlamaya başlamak zorunda kalmanız."
"Sonuna kadar zorlamanız gerekiyor, son 20 tur sıralama turları gibiydi. Aynı zamanda hata yapma lüksünüz yok, gerçek bir denge gerekiyor. Fakat bunun karşılığını aldık."
Albon, son güncelleme paketiyle araçlarının iyi şekilde çalıştığını vurguladı.
"Sadece onları geride tutacak kadarını yapmak ve yarışın geri kalanı için yeterli yakıtımız olduğundan emin olmaya çalıştık. Fakat iyi bir aracım olmasaydı bunu başaramazdım. Bu hafta sonu harika bir aracımız vardı."
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