Perez "Gereksiz yere zorlama" mesajına açıklık getirdi

Yarışın son çeyreğine girildiğinde Verstappen, sıralamaları erken bırakmasına neden olan tahrik milinden yine titreşimler duyduğunu söyledi.

Aynı dakikalarda Perez de fren pedalının çok uzamaya başladığını bildirdi ancak her iki pilota, verilerde bir sorun olmadığı yönünde bilgi verildi.

Verstappen, bu sorunu bildirirken aynı zamanda Perez'le farkı kapatmaya çalışıyordu ancak Perez de takım arkadaşına cevap vermekten çekinmedi. Bunun üzerine Perez telsizden, "Gereksiz yere zorladıklarını" ve "buna ihtiyaç duymadıklarını" söylediği bir mesaj paylaştı.

Autosport.com tarafından takımdan yerlerini korumaları yönünde emir mi istediği sorulduğunda Perez, Verstappen'le yarışmaktan mutlu olduğunu ancak dayanıklılık sorunlarından endişe duyduğunu söyledi.

Perez, "Açıkçası onlar bizden daha fazla bilgiye sahipler. Takım yarışmamıza izin vererek harika iş çıkardı."

"Yarışın bitmesine yaklaşık 10 tur varken performans açısından birbirimize çok yakın olduğumuz bir dönem vardı. Birbirimize karşı 0.1 sn daha yavaş ya da daha hızlıydık."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull trophy delegate, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images