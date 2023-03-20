Perez "Gereksiz yere zorlama" mesajına açıklık getirdi

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Yarışın son çeyreğine girildiğinde Verstappen, sıralamaları erken bırakmasına neden olan tahrik milinden yine titreşimler duyduğunu söyledi.

Aynı dakikalarda Perez de fren pedalının çok uzamaya başladığını bildirdi ancak her iki pilota, verilerde bir sorun olmadığı yönünde bilgi verildi.

Verstappen, bu sorunu bildirirken aynı zamanda Perez'le farkı kapatmaya çalışıyordu ancak Perez de takım arkadaşına cevap vermekten çekinmedi. Bunun üzerine Perez telsizden, "Gereksiz yere zorladıklarını" ve "buna ihtiyaç duymadıklarını" söylediği bir mesaj paylaştı.

Autosport.com tarafından takımdan yerlerini korumaları yönünde emir mi istediği sorulduğunda Perez, Verstappen'le yarışmaktan mutlu olduğunu ancak dayanıklılık sorunlarından endişe duyduğunu söyledi.

Perez, "Açıkçası onlar bizden daha fazla bilgiye sahipler. Takım yarışmamıza izin vererek harika iş çıkardı."

"Yarışın bitmesine yaklaşık 10 tur varken performans açısından birbirimize çok yakın olduğumuz bir dönem vardı. Birbirimize karşı 0.1 sn daha yavaş ya da daha hızlıydık."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull trophy delegate, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yani bu şekilde devam edersek farkın biraz daha az ya da çok olabileceğini ancak sonuç olarak bir şey değişmeyeceğini hissettim."

"Sadece aracımı düşünüyordum. Araçta bazı tuhaf titreşimler vardı ve açıkçası sıralamalarda Max'in başına gelenler aklıma geldi."

"Takımın da bunu düşündüğünden eminim. Bu açıdan maksimum puanları alabilmek için her iki aracın yarışı tamamladığından emin olmalıydık." dedi.

Gridde 15. sıradan yükselmek zorunda kalan Verstappen, gridde yükselmek zorunda kalmasını pek önemsemediğini ancak ikinci olmaktan da mutlu olmadığını söyledi.

Verstappen, "Herhangi bir sorun yaşamadan dayanıklı olduğumuzdan emin olmalıyız. Üç olumlu antrenman seansının ardından sıralamalarda bu sorunu yaşadık. Durumu düzelterek ikinci oldum, bu iyi bir şey."

"Genel olarak takım içerisindeki tüm hislere bakarak herkes mutlu ancak özellikle de buraya iyi bir durumda geldiğimizden ve her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmak için fabrikada çok sıkı çalıştığımızı göz önüne aldığımızda, şahsen ben mutlu değilim."

"Sonrasında durumu düzeltmek zorunda kaldığınız bir yarış çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu yapmayı pek önemsemiyorum ve seviyorum ancak şampiyonluk mücadelesi veriyorsanız ve bu mücadele sadece iki araç arasında oluyorsa, bu durumda bu iki aracın dayanıklı olduğundan emin olmalıyız." dedi.