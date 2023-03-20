FIA, ceza esnasında araçta çalışma konusundaki açıkları görüşecek

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Henüz ikinci turda "startta grid pozisyonuna doğru şekilde yerleşmediği" gerekçesiyle beş saniye ceza alan Alonso, ilk ve tek pit stop'u esnasında cezasını çekti.

Yarışı rahat bir şekilde üçüncü tamamlayan Alonso için asıl şok podyum seremonisinden sonra gelecekti; nitekim takım ceza esnasında arka kriko ile Alonso'nun aracına dokunmuştu, bu da 10 saniye zaman cezası ve podyumun kaybı anlamına gelmekteydi.

Cezaya hızlıca itiraz eden ve FIA ile görüşen Aston Martin, kurallarda araca dokunmakla ilgili kesin bir tanım olmadığını öne sürdü ve geçmişte aynı olayı yaşadığı halde ceza verilmeyen tam yedi olayı örnek gösterdi.

Takımın itirazını kabul eden ve cezayı geri alan FIA, Avustralya GP'si öncesinde konuyu inceleyecek ve ceza gerektiren durumları net bir şekilde tanımlayacak.

Son açıklamasında FIA, "Yarışın son turunda Komiserler Kurulu'na ilk kararın (Belge 51) gözden geçirilmesi yönünde bir talepte bulunuldu."

"Komiserlerin taleple ilgili nihai kararı, çelişkili emsallerin bulunduğu 'araç üzerinde çalışma' tanımına ilişkin yeni kanıtların bir sonucuydu."

"Dolayısıyla bu konu 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek bir sonraki Sportif Danışma Komitesi toplantısında ele alınacak ve 2023 Avustralya GP'si öncesi bir açıklama yapılacak."

"Süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bu açık yaklaşım, FIA'nın sporu adil ve şeffaf bir şekilde düzenleme görevinin bir parçasıdır."

Mekanikerlerin araca dokunmasıyla ilgili kuralların gözden geçirilmesi, muhtemelen Alonso'nun durumuyla ilgili olarak toplantıda gündeme gelecek birkaç konudan biri olacak.

Alonso ve Esteban Ocon'un bu yıl grid pozisyonlarının dışında kaldıkları için ceza almaları, pilotların net sınırları görmekte zorlandığına yönelik soru işaretlerine de yol açtı.

Bir diğer soru işaretiyse Alonso hakkındaki incelemenin olaydan sonra değil de son turda başlatılmasıyla ilgili.