Özel röportaj: Maffei ve Domenicali'nin gelecek planları neler?

Greg Maffei: Tüm göstergelere bakıldığında, Formula 1 asla bu kadar sağlıklı olmamıştı. Hayranların ilgisi inanılmaz derecede yüksek. Pistte harika bir rekabet var ve takımlara da yardımcı oluyoruz. Manor'a bakarsanız, 11. takım yalnızca bir sterline satılmıştı. Bugün ise, 500 milyon dolardan, belki de 700 milyon dolardan aşağı bir takım satın alabileceğinizi sanmıyorum, isteyen deneyebilir.

İnanılmaz bir değer artışı yaşadık, bunun nedenlerinden biri, pist üstündeki rekabeti arttırmak için yapılan şeyler. Çalışması için takımlar arasında sağlıklı bir ekosisteme sahip olmamız gerekiyordu. Artık tüm bunlar gerçeğe dönüştü, hayranların ilgisindeki artışı görüyorsunuz. Televizyonda hiç bu kadar büyük etkinliklerimiz olmamıştı. Her şey oldukça iyi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Stefano, takımların değerini yükseltme açısından kilit kilometre taşı, çoğu kişinin F1'de asla uygulanamayacağını düşündüğü bütçe sınırıydı.

Stefano Domenicali: Kesinlikle. Bence bu, Greg'in ve büyük bir kredi vermemiz gereken Chase (Carey) ile birlikte sahip olduğu vizyonun, yani geçmişten uzaklaşma ihtiyacının etrafında şekilleniyordu. Bu da, farklı spor dalında iş yapmak için belli bir profesyonelliğe sahip olmak demektir. Bu, Formula 1'i finansal açıdan sürdürülebilir hale getirme vizyonuydu. Gelirlerin yükselmesinden bahsedebiliriz, ancak her zaman bir maliyete sahip olacaksınız. Dolayısıyla, kar marjının daha yükseleceğinden emin olmanın tek yolu, ne harcayıp ne harcamadığınızı kontrol etmek. Bu, sporun vizyonunu tamamen değiştiren ve sisteme güvenilirlik kazandıran çok büyük bir dönüm noktasıydı. Sürdürülebilir bir F1, takımların yatırım yapıp büyüyebileceği anlamına gelir. Artık tüm unsurlar güvenli ve finansal olarak güçlü. Daha büyük bir gelecek hakkında düşünebiliriz. Daha büyük bir geleceği düşünmek demek, Formula 1'in kökenlerine saygı duymamız gerektiği, ancak büyümemizi sağlayacak yeni pazarlara girmemizin de şart olduğu anlamına gelir; sadece finansal olarak değil, spora karşı farkındalık ve tutku açısından da bu şart. Duygu unsuruna sahip olması gereken bir spordan bahsediyoruz; bu nedenle odağı pist üstünde olanlara vermek istiyoruz. Bizim için her biri ayrı bir cevher olan pilotlara kendi aralarında rekabet etme şansı sunmak, sosyal medya aracılığıyla insanların da onları görmesini sağlamak çok önemli. Yeni nesille iletişim kurmak da önemli. Farklı türden hayranlar için farklı anlatılar yaratmamız gerekiyor. 2000'lerin ortalarında tütün reklamlarının yasaklanmasından bu yana spora böylesine yeni bir sponsor parası akışı olduğunu düşünmüyorum. Hemen hemen her F1 takımı bazı sponsorları geri çeviriyor.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

GM: Sanırım öyleler, arabada başka bir logo koymak için çok fazla yer var. Teknolojiden anlayan insanların ilgisinin artması da bu durumda büyük bir rol oynadı, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji toplulukları arasındaki F1'e olan ilginin nasıl artırdığını görebilirsiniz -birden fazla teknoloji sponsoru olmasa da şu anda kaç takımın bir teknoloji sponsoruna sahip olduğuna bakın. Bu yeni bir kapı açtı, ancak sonrasında pilotların hikayelerini ve kişiliklerini takdir eden hayranlar da edindik. Ayrıca hayran kitlesinin git gide daha da gençleştiğini görebilirsiniz, yaptığımız bir anketle (Motorsport Network Global F1 Taraftar Anketi 2021) ortalama izleyici yaşının dört yıl gerilediğini gördük. Böylece bir sürü yeni ürün ve bunu çekici bulan bir sürü marka ortaya çıktı. Bu nedenle, her türlü sponsor ilgisine sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız.

SD: Sadece kripto açısından baktığımızda sporda 10 farklı kripto markası olduğunu görüyoruz. Yazılım işletmelerinin de tamamen aynı olduğunu söyleyebilirim. Bu çok sağlıklı ve takımların hayatta olduğundan emin olmak için geçmişte normal olan herhangi bir krediye ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor. Bu yüzden takımlar finansal açıdan çok sağlamlar ve bize yaptıkları yatırımın ödülünü alıyorlar. Dolayısıyla tüm takımlara saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bugün daha fazla takıma sahip olmak sorun değil, çünkü elimizde bir liste var; bazıları diğerlerinden daha öne çıkıyor, ama birçok insan ve yatırımcı Formula 1'de olmak istiyor. Yine de sporun mevcut yapısını korumamız gerekiyor. Bu gerçekten çok sağlıklı bir sisteme sahip olduğumuzun bir diğer işareti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18. Photo by: Red Bull Content Pool

Yani on takımın yeterli olduğunu düşünüyorsunuz?

SD: Sanırım. Sporda yer almak isteyen herkes gerçekten önemli olmalı.

GM: Gençler için konuşacaksak, Netflix'e sporu birçok insana açtığı için teşekkür ederiz. Asıl büyüleyici olan, bu kitlenin hangi kanallarla spora eriştiği. Sosyal medyanın çok büyük bir payı var. Bilgisayar oyunları; Lando Norris olabilir ve onun çıktığı pistte yarışabilirsiniz. Bu, gençler için çok çekici. Yedi yıl önce durum böyle değildi, herhangi bir plan yoktu. Sporu dünyaya açıyor ve daha çekici hale getiriyoruz. Evet, elbette sporun şahsına münhasır olduğu alanlar var. Ancak tüm hayranların yer alabileceği alanlar da mevcut. Hedeflerinizden bir diğeri de sporu Amerika Birleşik Devletleri'nde büyütmekti. Miami bu yıl takvime girdi, önümüzdeki yıl Las Vegas'ta üçüncü bir yarış yapacağız. Peki gelecekte başka hangi alanlarda ilerlemek istiyorsunuz?

SD: Dünya üstünde Formula 1'e ev sahipliği yapmak isteyen birçok ülke var. Bunlardan birisi de Afrika -ki bu üstüne gitmek istediğimiz bir bölge, nitekim biz bir dünya şampiyonasıyız. Bu yüzden, Afrika'nın çok yakında yarış düzenleyeceğimiz bir alan olduğundan emin olmak için çok çalıştığımızı düşünüyorum. Uzak Doğu'ya da büyük ilgimiz var. Elbette Avrupa'yı da kaybetmek istemiyoruz çünkü Formula 1 burada doğdu ve burada duyacak. Bunun olmayacağına dair birçok ses duyuyorum, asla doğru değil. Bugünkü durumun güzelliği, birçok seçeneğimizin olması.

Gelecekteki kilit stratejilerden biri, 2026'da gerçekleştireceğimiz %100 sürdürülebilir yakıtlara geçiş. Bu teknolojiyi dünyanın en büyük yıllık spor gösterisinde etkin bir şekilde sergileyeceğiz. Bunun öncü olması gerekiyor.

SD: Ben de öyle düşünüyorum. Öncelikle gerçekçi olmak ve bunun bir an önce gerçekleştiğini görmek istiyoruz. Bunun üreticilerin kendileri için de karlı bir seçenek olduğuna inanıyoruz. İki yıl içinde elektrikli araçların çoğunlukta olacağını düşünenlere saygım sonsuz ancak bunun mümkün olmadığının da farkındayız. Bu nedenle teknik açıdan da hibrit motorların sürdürülebilirlik adına stratejik bir seçim olduğuna inanıyoruz. Diğer üreticilerden yoğun bir ilgi görmemizin bir diğer sebebi de bu.

GM: Sporun pek çok olumlu özelliği var. Afrika gibi bölgelere giderek, izleyici kitlesini genişleterek ve dünya çapında motor sporlarına olan ilgiyi artırarak avantaj kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Belki en çok para kazanacağımız yer olmayacak, ancak uzun vadeli yatırım yaparsanız, bu oldukça doğru bir fırsat. Sürdürülebilirlik hakkında da düşünmeliyiz. ABD'ye bakalım, ülke sınırları içinde 200 milyonu çalışan 250 milyon araba var. Ortalama olarak yaklaşık 11 yıl dayanırlar, ayrıca insanlar kullanılmış araba satın alır. En iyi ihtimalle, yılda 15 ila 17 milyon yeni araba üretiliyor. Eğer matematik yaparsanız, mevcut 200 milyon araba tabanını temizlemek için herhangi bir şey yapmadan önce çok uzun zaman geçmesi gerekiyor. Gerçek şu ki, karbon salınımına saldırmak istiyorsak, mevcut 200 milyon arabayı beslemek için başka yollar bulmak gerçekten doğru ve en iyi cevaptır. Hepsini tamir edelim demiyorum. Ancak sürdürülebilir yakıtlar konusundaki çalışmalarımız vasıtasıyla buna katkıda bulunabilirsek, her şeyin iyi olacağını düşünüyorum.

Liberty Media'nın ilk beş yılından söz ettik, bu süreçte yapacağınızı söylediğiniz birçok şeyi yaptınız. Önümüzdeki beş yıl ne olacak?

GM: 72 yıllık bir işletmeyi yönetiyor olmanın avantajına sahibiz. Bu yüzden uzun vadeli şekilde ne yapacağımızı düşünüyoruz. Şu an için ilgi oldukça yüksek. Bu ilgiyi daha geniş bir alanda sürdürmek istiyoruz. Afrika'ya gitmek ve sürdürülebilirlikle ilgili şeyler yapmak gibi şeyler yapmak, 72 yıllık bu işletmeyi önümüzdeki beş yıl ve bundan sonraki beş yıl için nasıl büyüteceğimizi düşünmenin bir parçası. Önümüzde yararlanmak istediğimiz çok büyük bir ivme var. Sadece finansal olarak değil, sporun geniş kitlelere ulaşabilmesi için de bu geçerli.