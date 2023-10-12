F1 şampiyonu Mika Hakkinen, F2'nin Hintli yıldızının koçluğunu yapacak

Mika Hakkinen, Formula 2 sürücüsü Kush Maini’nin ardından ağırlığını koyarak, hedefinin gayet açık olduğunu söylüyor: “Hedefimiz F1.”

Hakkinen’in bu bölümdeki tecrübesi oldukça güçlü, kendisi eski Mercedes sürücüsü olan ve şu anda Alfa Romeo Sauber bünyesinde yarışan Valtteri Bottas’ın da gelişiminde önemli rol oynamıştı. Şu anda F1 camiasında, Mark Webber de sezonun ikinci yarısında podyuma çıkan ve sprint yarışını kazanan Oscar Piastri için aynı rolü üstleniyor. Tecrübeli F1 sürücüsünün yanında olması, genç sürücünün yarış haftası boyunca gerekli olan her şeye odaklanabilmesi demek. Bunun sponsorlarla birleşmesi de güçlü ticari bir kalkış sağlayabilir.

Maini, F2’nin ilk yarısında Campos Racing’le birlikte en iyi dört içinde yer alıyordu fakat sezonun ikinci yarısında düşüşe geçti. Maini, Hakkinen’in mentorluğunu, yönetim tekniklerini ve geliştirmelerini uygulamasıyla 2024’te ön sıralarda mücadele edebileceğine inanıyor.

“Gelecek seneden itibaren bence, takımın ve benim bakış açımız Mika sayesinde daha da yapılandırılmış olacak. Mika’ya pistteki durumu gözlemleyen, yarış hafta sonunda yaşanan her olayda akıl koçluğu yapan bir antrenör olduğu için teşekkürler. Kısacası Mika’nın çalışma şekli her şeyi sürücünün yaptığı tek bir işe indirgemek.”

Maini, 23 yaşında ve Bangalore’lu. Kendisi F2’de iki sezon yarışmış ve kısa bir süreliğine F1’de Haas için geliştirme sürücülüğü yapmış Arjun Maini’nin de küçük kardeşi. Genç Maini, Hakkinen’in 1990’da kazandığı 2020 İngiliz F3 Şampiyonası’nı ikincilikle bitirdi.

“Mika’yı küçüklüğümden beri izledim ve bu sporda elde ettiği her şeyi biliyorum. Bu yüzden onun benim Formula 1’e ulaşabileceğimi düşünmesi son 15 yıldır bir şeyleri doğru yaptığımızı gösteriyor. Mika Hakkinen’in arkanızda olması büyük bir silah!"

Kush Maini, Campos Racing celebrates with the trophy on the podium. Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Hakkinen, Maini'ye sürüş tekniği öğreten bir sürücü koçu olmayacak: "Bu işe burnumu sokmam gerektiğini sanmıyorum."

Fakat üst düzey bir sürücü olarak, zamanı yönetme, takımla iletişim kurma ve diğer tüm deneyimlerini aktaracak. Hakkinen, eski McLaren patronu Ron Dennis'in ona yaptığı gibi, hayatındaki, etrafındaki her şeyin yolunda olduğunu bilmesini, sadece tek bir işe yani sürmeye ve kazanmaya odaklanmasını sağlayacak. Maini'nin ilerlemesi her gün, Alpine F1 sürücüsü Pierre Gasly ile de çalışan Guillaume le Goff tarafından yönetilecek.

"Valtteri Bottas'la çalışmamdan, gelişmesinden ve bir sürücü olmasından dolayı çok fazla tecrübem var. Son zamanlarda Kush'ı takip ediyordum, yeteneklerinin ve sürmeye olan yeteneğini anlıyordum. Daha çok profesyonel bir yarışçı olabilmesi ve gelişmesi için birlikte çalışmamız oldukça ilgi çekici bir yolculuk. Bizim hedefimiz F1, şu anki durumu da[F2] unutmuyoruz."

Hakkinen, rolünü şöyle açıklıyor: "Sahip olduğum bağlantılar ve iletişim ağları. Genç ve yetenekli bir sürücü aradığınızda bunlar çok değerlidir. Formula 1'in elçisiyim ve 1991'den beri F1'in bir parçasıyım. Bu genç sürücüyü doğru zamanda doğru yere ulaştırmak için sahip olduğum güç çok değerli."

"Tabii ki Hindistan büyük ve güçlü bir ülke. Hindistanlı genç bir sürücüyü Formula 1'e taşımanın, büyük şirketleri getirmenin ve Formula 1'in onlara getirebileceği fırsatları öğrenmenin bir parçasıyım. Tam tersinin, Formula 1'in Hindistan'dan tecrübe edebilecekleri ve yapabilecekleri şeylerin de tabii ki. Ben sadece güzel başarı hikayeleri görebiliyorum."

"Hindistan çok güçlü olacak. Ben tüm Hindistanlıların Kush Maini'yi tanımasını ve oradaki herkesin onu desteklemesini istiyorum. Onun, Formula 1'de bir kazanan olacağını hissetmelerini istiyorum. Tabii ki bu çok çalışmayı ve birçok fedakarlığı gerektiriyor. Motor yarışları dünyasındaki tecrübemden dolayı, zamanlamanın, doğru takımda olmanın, doğru partnerler seçmenin ve doğru insanlarla çalışmanın önemini biliyorum."

Hakkinen, Maini'nin sonraki adımlarıyla ilgili açıklamaların yakın zamanda yapılacağını söyledi. Maini, F2 sezonu bitmemesine rağmen şimdiden sonraki sene için hazırlanıyor.

"Mika'nın arkamda olduğunu bilmek, tüm takımımın şu anda oluşturulmuş olması ve yarış hakkında stres yapmamak, sanırım benim için oldukça heyecan verici bir zaman. Kesinlikle henüz araçtayken neler yapabileceğimi gösterdiğimi hissetmiyorum. Gelecek sene bunu göstermek için oldukça heyecanlıyım."