F1 şampiyonu Mika Hakkinen, F2'nin Hintli yıldızının koçluğunu yapacak

Mika Hakkinen, Formula 2 sürücüsü Kush Maini’nin ardından ağırlığını koyarak, hedefinin gayet açık olduğunu söylüyor: “Hedefimiz F1.”

Hakkinen’in bu bölümdeki tecrübesi oldukça güçlü, kendisi eski Mercedes sürücüsü olan ve şu anda Alfa Romeo Sauber bünyesinde yarışan Valtteri Bottas’ın da gelişiminde önemli rol oynamıştı. Şu anda F1 camiasında, Mark Webber de sezonun ikinci yarısında podyuma çıkan ve sprint yarışını kazanan Oscar Piastri için aynı rolü üstleniyor. Tecrübeli F1 sürücüsünün yanında olması, genç sürücünün yarış haftası boyunca gerekli olan her şeye odaklanabilmesi demek. Bunun sponsorlarla birleşmesi de güçlü ticari bir kalkış sağlayabilir.

Maini, F2’nin ilk yarısında Campos Racing’le birlikte en iyi dört içinde yer alıyordu fakat sezonun ikinci yarısında düşüşe geçti. Maini, Hakkinen’in mentorluğunu, yönetim tekniklerini ve geliştirmelerini uygulamasıyla 2024’te ön sıralarda mücadele edebileceğine inanıyor.

“Gelecek seneden itibaren bence, takımın ve benim bakış açımız Mika sayesinde daha da yapılandırılmış olacak. Mika’ya pistteki durumu gözlemleyen, yarış hafta sonunda yaşanan her olayda akıl koçluğu yapan bir antrenör olduğu için teşekkürler. Kısacası Mika’nın çalışma şekli her şeyi sürücünün yaptığı tek bir işe indirgemek.”

Maini, 23 yaşında ve Bangalore’lu. Kendisi F2’de iki sezon yarışmış ve kısa bir süreliğine F1’de Haas için geliştirme sürücülüğü yapmış Arjun Maini’nin de küçük kardeşi. Genç Maini, Hakkinen’in 1990’da kazandığı 2020 İngiliz F3 Şampiyonası’nı ikincilikle bitirdi.

“Mika’yı küçüklüğümden beri izledim ve bu sporda elde ettiği her şeyi biliyorum. Bu yüzden onun benim Formula 1’e ulaşabileceğimi düşünmesi son 15 yıldır bir şeyleri doğru yaptığımızı gösteriyor. Mika Hakkinen’in arkanızda olması büyük bir silah!"

Kush Maini, Campos Racing celebrates with the trophy on the podium.

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images