Ferrari'nin "başarısız" Red Bull protestosunun F1 üzerindeki etkileri

Monte Carlo yarışının sona ermesinden kısa bir süre sonra, Red Bull takım patronu Christian Horner, bir basın toplantısı sırasında takımın Sportif Direktörü Jonathan Wheatley'den Ferrari'nin kendilerini resmi olarak şikayet ettiğini bildiren bir telefon aldı.

Ferrari, yarışın 22. turunda kuru zemin lastikleriyle pitten çıkan her iki Red Bull aracının pit çıkışındaki sarı çizginin dışına çıktığını düşünüyordu.

Perez'in olayı yarış içerisinde komiserler tarafından not edilmişti ancak sonrasında başka bir gelişme olmadı.

Verstappen'in aracından görüntülerse, onun takım arkadaşından çok daha fazla çizgiyi aştığını gösterdi. Bu nedenle Verstappen'in zaman cezası alma ihtimali daha fazlaydı.

Ferrari, konunun araştırılması gerektiğini düşündü çünkü FIA'nın, aracın herhangi bir parçasının sarı çizgiye temas etmesi halinde bunu ihlal olarak kabul ettiği düşüncesine sahipti.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bir karara varılmadan önce, "Protesto etme niyeti aslında Red Bull'u protesto etmek değil. Bizim için bir şekilde belirsiz olan bir konuda açıklama arıyoruz."

"Biz her iki Red Bull'un da pit çıkışındaki sarı çizginin dışına çıktığına inanıyoruz. Geçmişte (bu tür ihlaller) hep beş saniye ile cezalandırıldı."

"Dahası, yarış direktörü notlarını okursanız, bu açıkça yazılmış. Ve bence Türkiye 2020'den beri, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için sarı çizginin sağında kalmanız gerektiği açıkça yazılmıştır."

“Geçme kelimesinde kafa karışıklığı yaratmamak için çizgide olmak için sarı çizginin sağında kalmanız gerekiyor. Ve bizim için durum hiç de öyle değildi." demişti.

“The intention to protest is not really protesting Red Bull in itself. But seeking clarification on a matter which, for us, it's somehow obviously unclear." Mattia Binotto

Photo by: Ferrari