Russell: "Performansımdan çok memnunum"

"Ancak aracın hızına ve takım olarak bulunduğumuz yere bakarak performansımdan oldukça memnunum."

“Mümkün olan en yüksek sonuçları aldığımı düşünüyorum. Daha iyisini elde edebileceğimiz çok fazla yarış yok."

Yine de Russell, Mercedes'in rakipleriyle arayı kapatmak için yapması gereken çok fazla şey olduğu konusunda net.

"Daha fazlası için çalışıyoruz, bu aracı ve lastikleri daha iyi anlamak istiyoruz."

"Bildiğiniz gibi şampiyonluk için savaşmak istiyorum. Açıkçası Max Verstappen, Red Bull'la çok güçlü bir performans ortaya koyuyor, Ferrari'de Charles Leclerc de çok güçlü fakat çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Ne kadar gerideyseniz, gelişim şansınız o kadar yüksektir. Bu yüzden yapabileceğimiz daha çok şey var!”