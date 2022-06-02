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Formula 1 Haberler

Russell: "Performansımdan çok memnunum"

George Russell, 2022 Formula 1 sezonunun ilk ilk yedi yarışında mümkün olan en iyi sonuçları aldığı görüşünde.

Kemal Şengül
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Russell: "Performansımdan çok memnunum"
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George Russell, Williams ile geçirdiği üç yılın ardından bu yıl Valtteri Bottas'ın yerini alarak Mercedes'e katılmıştı.

Russell'ın Mercedes'teki ilk yılı, takımın W13'le ilgili sorunlar yaşadığı bir döneme denk geldi. Takım bundan ötürü önceki yılların aksine galibiyet savaşı veremiyor.

Buna rağmen Russell, her yarışı ilk beş içinde bitiren tek isim oldu ve 84 puanla şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor.

Ayrıca Avustralya ve İspanya'da iki kez podyuma çıkarak ön tarafta yarışma becerisini de gösterdi.

Russell, performansıyla alakalı soruya şöyle yanıt verdi: "Sanırım sezon başlamadan önce bana ilk yedi yarışın ardından herhangi bir zaferim olmayacağını söyleseydiniz bundan kesinlikle hayal kırıklığına uğrardım."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak aracın hızına ve takım olarak bulunduğumuz yere bakarak performansımdan oldukça memnunum."

“Mümkün olan en yüksek sonuçları aldığımı düşünüyorum. Daha iyisini elde edebileceğimiz çok fazla yarış yok."

Yine de Russell, Mercedes'in rakipleriyle arayı kapatmak için yapması gereken çok fazla şey olduğu konusunda net.

"Daha fazlası için çalışıyoruz, bu aracı ve lastikleri daha iyi anlamak istiyoruz."

"Bildiğiniz gibi şampiyonluk için savaşmak istiyorum. Açıkçası Max Verstappen, Red Bull'la çok güçlü bir performans ortaya koyuyor, Ferrari'de Charles Leclerc de çok güçlü fakat çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Ne kadar gerideyseniz, gelişim şansınız o kadar yüksektir. Bu yüzden yapabileceğimiz daha çok şey var!”

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