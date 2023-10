Yeni F1 taraftarları kimler ve spor onları nasıl elinde tutabilir?

Bugün bir Formula 1 yarışına katılan herkes, Liberty Media'nın yönetimi devralmasından bu yana taraftar profilinin önemli ölçüde değiştiğini fark edecektir. Taraftarlar beş yıl öncesine göre çok daha genç ve kadınlardan oluşuyor. Araştırma ve izleyici verileri de bunu doğruluyor; bir F1 taraftarının ortalama yaşı 32, yani NFL ve NBA gibi spor serilerinden daha genç. Netflix'teki Drive to Survive dizisi bu dönüşümde büyük rol oynadı ama hikayenin tamamı bu mu? F1 genç kadın hayranlarına nasıl hitap etmeli? Bu yeni hayranlar uzun soluklu mu, yoksa uzaklaşmaları riski var mı?

Austin'deki Soho House'da düzenlenen bir etkinlikte bu konuyu tartışmak üzere dört ismi bir araya getirdik: Eski F1 takım patronu Otmar Szafnauer, F1 yayıncısı ve Drive to Survive'ın yüzü Will Buxton ve kadın içerik üreticileri Toni Cowan-Brown ve Cristina Mace.

Szafnauer ilk olarak bizi şu anda bulunduğumuz noktaya getiren Liberty'nin yapı taşlarını açıkladı: "Birincisi, sporu ve arka plan hikayelerini Netflix'e koymak gerçekten çok yardımcı oldu. Spor her zaman aynıydı ama Bernie döneminde sır gibiydi. Netflix bu sporu herkese gösterdi. Bence Liberty'nin yaptığı bir diğer şey de bütçe sınırını getirerek en zengin takımların bu kadar büyük bir avantaja sahip olmamasını sağlamak oldu. Bu gerçekten yardımcı oldu ve gelecekte de yardımcı olacak. Güç aktarma organları için de 2026 yılında bir bütçe sınırı getirilecek ve bu da gridin birbirine yaklaşmasına yardımcı olacak. Üçüncü şey ise para dağılımının biraz daha eşit olması."

Photo by: Carl Bingham / Aston Martin Lando Norris, McLaren signs autographs for fans.

Drive to Survive'a gelince, Buxton bu fenomeni yaratanın bir dizi talihli kaza olduğunu belirtiyor: "Okuldayken hiçbir arkadaşım F1'i sevmezdi, ama şimdi F1'i sevmek havalı. F1'i sevmek havalı, insanlar bunun hakkında konuşuyor. Bence Drive to Survive'ın kilit noktası, bu kadar mükemmel olmasına yol açan mükemmel bir hatalar fırtınasıydı. Birincisi, ilk yıl Mercedes ve Ferrari'nin bu işle hiçbir ilgisi olmak istememesiydi. Bu yüzden yapımcılar başka hikayeler aramak zorunda kaldılar. Gunther Steiner, Daniel Ricciardo, Otmar gibi insanları buldular. Sonra COVID-19 patladı ve herkes evinde oturup Netflix izlemeye başladı. Ardından Liberty ve FIA bir şekilde şampiyonayı Temmuz ayında (2020) başlatmayı başardı. Yani kendi kendine başlayan ilk uluslararası spor oldu."

Toni Cowan-Brown, Drive to Survive'ın önemli olduğunu ancak F1'in popülerlik patlamasının sadece kıvılcımı olduğunu savunuyor: "2019'da Drive to Survive'ın neredeyse hiç izlenmeyen ilk sezonu vardı. Pandemide hepimiz canlı spor etkinliklerinden yoksunduk, evde sıkışıp kalmıştık ve Drive to Survive'ı keşfettik. Daha sonra içerik oluşturma ekonomisi büyük ölçüde pandemi nedeniyle patladı ve ardından Tik Tok geldi."

"İlk kez Schumacher döneminde babamla birlikte bir yarışa gitmiştim ancak bunun bana yönelik bir spor olduğunu hiç hissetmedim. Benimle istediğim şekilde konuşulmuyordu. Ancak artık herkes eline bir telefon alıp kendi topluluğu için istediği şekilde içerik üretebiliyor. Taylor Swift'in çok net bir şekilde tarif ettiği gibi, genç kadınlarla ilgili inanılmaz olan şey, kendi kendilerini organize etmeleri ve bunu yaymalarıdır. Ama daha da önemlisi, onlar büyük bir ekonomik güçtür. Buna rağmen hâlâ göz ardı ediliyor ve saygı görmüyorlar. F1 onlara sahip olduğu için çok şanslı çünkü tüm bu ilgiyi yaratanlar onlar; biletlerinizi satın alıyorlar, yarışlarınıza katılıyorlar, ürün satın alıyorlar, izliyorlar, F1 TV satın alıyorlar, arkadaşlarını getiriyorlar..."

TikTok'ta Cristina.fastcars adıyla paylaşımlar yapan ve hızla büyüyen bir influencer olan Cristina Mace, F1 hakkında ilginç bulduğu ve takipçilerine iletmek istediği şeyleri açıkladı.

"Bu bir merak. Bu sürekli öğrendiğiniz bir spor; araçlar sürekli değişiyor ve her iki yılda bir yönetmelikler değişiyor. Yani her zaman öğrenecek yeni bir şeyler var. Her zaman soru soran ve cevaplamanızı isteyen insanlar var. Bu yüzden daha fazla araştırmanız gerekiyor. Formula 1'i gerçekten eşsiz kılan da bu küçük ayrıntılar. Çünkü evet, bir araç tasarlanıyor ve pilotların genel fizik anlayışına sahip olmaları ve iyi geri bildirim verebilmeleri gerekiyor. Sadece sürücülerden değil, F1'deki tüm insanlardan, ne kadar zeki olduklarından ve dünyanın dört bir yanında seyahat ederek tüm bu sorunları nasıl yönettiklerinden etkileniyorsunuz. Onların hikayelerini öğrenmek gerçekten büyüleyici."

F1'in ve Cristina gibi içerik üreticilerinin bu devasa kadın izleyici kitlesini çekmesinin nedenini analiz etmek için daha derine inen Cristina, bunu bir topluluk meselesi olarak tanımlıyor.

"Kadınlar olarak, birlikte bir şeyler yapmayı ve bundan birlikte keyif almayı seviyoruz. Bunu bir grup olarak yaptığımızda o ortama girmek çok daha az ürkütücü oluyor. Ayrıca bazı şeylerden farklı şekilde keyif alıyoruz. Arkadaşlık bileklikleri yapıyoruz, şakalar hakkında konuşuyoruz ve pilotların kişiliklerine göre anlamlı olan belirli şarkılar hakkında düşünüyoruz. Tüm bu 'kadın kültürüne' özgü şeyler var. Formula 1 söz konusu olduğunda hepimiz aynı şovu izliyoruz; arkadaşınız bir şey tavsiye ediyor ve siz de tabii ki onunla birlikte izlemek zorunda kalıyorsunuz çünkü o da buna takmış durumda. Bu, birlikte çalıştığımız ve birlikte keyif aldığımız şeylerden biri. Birlikte eğlenmemiz için iyi ve güvenli bir alan yarattığınız sürece, oradan devam edeceğiz."

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Fans await the arrival of the drivers Fans await the arrival of the drivers.

Tüm bunlar F1 için inanılmaz derecede pembe görünse de Cowan-Brown bir uyarıda bulundu: "Bence bir balonun içindeyiz ve bence bu sadece bir doruk noktası. Sayısız nedenden ötürü sporda bir düşüş riski olduğunu düşünüyorum. Bir spor olarak, abartıya çok fazla odaklandık ve bu konuda heyecanlanan hayranların daha uzun süre kalmasını sağlamak için ne yapmamız gerektiğini bulmamız gerekiyor."

"F1'in küresel, daha kadın ve daha genç bir izleyici kitlesi var; yaş ortalaması 32. Sanırım NFL'de bu ortalama 50, NBA'de ise 42. Çok canlı ve genç bir izleyici kitlemiz var ve ben bu kitleye hitap ettiğimizi düşünmüyorum. Bu kitleyi getirdiğimiz için kendimizi övüyoruz ama onlara hitap etmiyoruz."

Buxton ise şunları söyledi: "Şu anda Amerika'da var olan ilgi düzeyi ve izlenme rakamlarını 10 yıl önce, 20 yıl önce ancak hayal edebilirdik."

"Ancak bir şeyi abarttığınızda bunu yerine getirmeniz gerektiğine katılıyorum. Bence bu sporun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulma şekli NASCAR ile, üniversite sporlarıyla, NFL ile, basketbol ile rekabet etmelidir. Amacımız bu olmalı."