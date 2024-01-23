Agag, Suudi'lerden elektrikli yarış serileri için daha fazla destek aldı

PIF bu programı "Electric 360" olarak adlandırıyor ve üç elektrikli seriyi de kapsadığını belirtiyor.

Anlaşma için herhangi bir değer açıklanmadı ancak kaynaklar bunun çok yılı kapsayan ve milyonlarca dolarlık bir anlaşma olduğunu söylüyor. Öne çıkan PIF markasının reklamının yanı sıra, üç şampiyonanın ev sahipliği yaptığı tüm yarışlarda etkinlikler olacak.

Etkinlikler büyük ölçüde eğitime odaklanacak ve hem kendi ülkelerindeki Suudi'lere, hem de her serinin ziyaret ettiği ülkelerdeki halka açık yarışlara yönelik olacak. Sürdürülebilir mobilite, küresel çapta STEM girişimleri ve toplumsal eğitim programları etrafında bir düşünce liderliği etkinlikleri programı olacak.

Autosport.com ve Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Agag, Formula E'nin 2018'den bu yana Suudi Arabistan'da yarışıyor olmasına rağmen, Electric 360 sponsorluk anlaşması fikrinin sadece altı ay önce ortaya çıktığını söyledi.

Agag, "Bu bizim için çok önemli. Özellikle iki küçük projeye çok fazla istikrar ve destek sağlıyor, çünkü Formula E zaten çok güçlü. Ancak Extreme E ve E1'in böyle büyük bir ortağın desteğine sahip olması onları çok daha uygulanabilir, gelecek için çok daha güvenli kılıyor. Şampiyonalar kurmak ve bunları kalıcı kılmak çok zordur. Biz bunu sadece bir değil, şimdi üç şampiyona ile başardık. Ve bu tür bir ortaklık olan "360" umarım bu türden yaptığımız son ortaklık olmaz. Ortaklar için bu, elektrikli motor sporlarını tüm yelpazede desteklemek için gerçekten harika bir fikir." dedi.

Suudi Arabistan, ülkenin GSYİH'sinin %40'ını oluşturan petrole bağımlılıktan uzaklaşmaya yönelik Vizyon 2030 projesinin bir parçası olarak son beş yılda spor alanında önemli adımlar attı. Suudi Arabistan, ABD'den sonra en büyük ikinci petrol üreticisidir.

En önemli uluslararası motor sporları serilerinin yanı sıra boks maçlarını Suudi Arabistan'a getirdiler ve elit futbolcuları Suudi takımlarına transfer ettiler. Suudi Arabistan dışındaki spor dallarına da yatırım yaptılar, özellikle LIV projesiyle golf ve Premier Lig'de Newcastle United. Agag, spora yönelik bu agresif hamlelerinin nedeninin, ülkenin uluslararası imajını iyileştirmek olduğuna inanan Krallık dışındaki eleştirmenler tarafından tam olarak anlaşılmadığına inanıyor.

Agag, "Sanırım spordaki hırslarını iki kelimeyle tanımlayabilirim. Çok hırslı ama aynı zamanda çok rasyonel. Yani rasyonel bir büyüme planı izleyerek, farklı spor dallarında yer almak istiyorlar. Ayrıca Suudi Arabistan'a bir şeyler veren sporlar da istiyorlar. Veliaht Prens birkaç ay önce Fox'a verdiği bir röportajda sporun Suudi Arabistan'ın GSYİH'sine %1'lik bir katkı sağladığını ve bunun %1.5'lik bir katkı daha sağlayacağını düşündüklerini söyledi."

"Bence insanlar tüm bu spor yatırımlarını imajlarını iyileştirmek için yaptıklarını söylerken yanılıyorlar. Kendi halklarına en iyi gösteriyi sunmak istiyorlar. Dövüşleri Suudi Arabistan'a getirmek istiyorlar, motor sporlarını, futbolu Suudi Arabistan'a getirmek istiyorlar ki kendi halklarına en iyi eğlenceyi ve sporu sunabilsinler ve gidip evlerinde izleyebilsinler. Bence bu, büyük bir değişimi deneyen bir ülkeye ilerleme getirmenin harika bir yolu." dedi.

Suudi Arabistan'ın GSYH'si şu anda 1 trilyon dolar, dolayısıyla sporun bu rakamın %2.5'ine katkıda bulunması 25 milyar dolar anlamına geliyor; bu da kabaca Fransa ve Avrupa Birliği'nde sporun GSYH'ye katkısı ile aynı oranda. Spor yatırımlarının arkasındaki bir diğer önemli etken de ülkenin %63'ü 30 yaşın altında olan 36 milyonluk bir nüfusa sahip olması.

PIF Kurumsal Marka Başkanı Mohamed Al Sayyad, "PIF olarak ortaklıkların gücüne inanıyor ve 'Daha İyiye Yatırım' odağımızın bir parçası olarak yenilikçi işbirliklerine yatırım yapıyoruz. Bu ortaklıklar insanların yaşam kalitesini artıracak, hizmet verdiğimiz topluluklar için fırsatlar sunacak ve dönüşüm için bir katalizör olarak çalışmalarımızı sürdürmemize yardımcı olacaktır."

"Bu şampiyona serileriyle birlikte Electric 360, elektrikli sporu yeniden tanımlayacak ve büyümesini hızlandıracak, PIF geleceğin elektrikli mobilitesinin temel taşı olacak yeni yeşil teknolojik yenilikleri teşvik ederken, daha geniş iş stratejimizle uyumlu somut etki sağlayacak." dedi.