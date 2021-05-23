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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ocon mutlu, Alonso mutsuz

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Esteban Ocon, puan kazandığı yarışın ardından mutlu olsa da, takım arkadaşı Fernando Alonso aynı hislere sahip değil.

Ocon mutlu, Alonso mutsuz

Alpine, Monako'ya büyük umutlarla gelmişti ancak hafta sonu boyunca A521'in pek de iyi bir tempoya sahip olmadığı görüldü.

Buna rağmen Esteban Ocon yarışı dokuzuncu sırada tamamlayarak takımına değerli bir iki puan getirmeyi başardı.

Yarışın ardından konuşan Ocon, “Çok olumlu bir sonuç aldık. Bugün puan kazanabildiğim için mutluyum. Üst üste dördüncü kez ilk ona girdim ve hızlı olmadığımız bir pistte puan almayı başardım."

"Bazı virajlarda denge sorunları yaşadık ve umarım bu konuyla ilgili topladığımız tüm veriler bize yardım eder."

"Bir başka sorun da lastikleri hızlı şekilde ısıtamadığımız gerçeğiyle ilgiliydi."

"Yine de sanırım bu hafta sonu araçtan maksimumu aldık ve ilk ona girdik. Takımın bu sonuçtan mutlu olabileceğine inanıyorum, ancak daha fazlasını istediğimiz ortada." dedi.

Fernando Alonso ise startta üç sıra kazanmasına rağmen hafta sonunu puansız kapattı.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bu açıdan mutluyum ama hafta sonu boyunca gösterdiğimiz performans hayal kırıklığı oldu. Yeterince hızlı değildik."

"Yarış zor geçti. Aslında dünkü sıralama turlarından sonra maalesef bizim için mücadelenin neredeyse bittiği biliyorduk."

"Yarışın kendisi ise oldukça iyiydi. İlk turda, üçüncü virajda risk alarak iki pozisyon kazandım. Ancak ondan sonra oldukça sıkıcı bir yarıştı. Güvenlik aracı hiç girmediği için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Böyle bir durumda 13. sıra maksimum oluyor."

"Bitiş çizgisine 30'dan fazla tur kaldığı için takımın pit stopta bana yumuşak lastik vermesine şaşırdım, ama iyi çalıştı ve doğru bir karardı."

"Bakalım Bakü nasıl olacak. Daha normal bir performans sergileyip sergileyemeyeceğimizi göreceğiz."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Binotto: ''Leclerc'in aracında sorun çıkan yeri önceden kontrol etmemiştik"

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Binotto: ''Leclerc'in aracında sorun çıkan yeri önceden kontrol etmemiştik"
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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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