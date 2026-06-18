Villeneuve: "Ferrari kazanma şansı elde etmek istiyorsa Lewis’e odaklanmalı"

Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk sezonuna kıyasla 2026’da adeta küllerinden doğdu. Birçok kişi onun artık bittiğini düşünürken, sezon arasındaki zihinsel dinlenme, yoğun çalışma ve takımdaki perde arkasında yapılan değişiklikler, ki bunlardan biri de yeni yarış mühendisi, durumu tamamen tersine çevirdi.

Hamilton ayrıca yarış hafta sonlarına olan yaklaşımını da değiştirerek Ferrari simülatörünü kullanmayı bıraktı ve mühendis ekibiyle veri analizlerine odaklandı. Böylelikle takımın yeni aracı SF-26'nın geliştirilmesine çok daha fazla katkı sağladı. Britanyalı pilotun son dönemde yakaladığı muazzam yükseliş, bu hamlelerin karşılığını fazlasıyla verdiğini gösteriyor.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sezona Charles Leclerc'e oldukça yakın başlayan Hamilton, Kanada Grand Prix'sinden bu yana takım arkadaşını net bir şekilde geride bıraktı. Monako öncesinde Ferrari sözleşmesini uzatan Leclerc, hem tempo bulmakta zorlanıyor hem de kendi evindeki yarışta yaptığı kaza ve Barselona sıralama turlarındaki spin gibi kritik hatalarla dikkat çekiyor.

Mercedes’in Kimi Antonelli ile liderliğini sürdürdüğü, George Russell’ın ise geriye düştüğü bu dönemde Hamilton, pilotlar sıralamasında ikinciliğe yükseldi ve Antonelli’nin 41 puan arkasına yerleşti.

Villeneuve, Barselona'daki büyük güncelleme paketinin ardından griddeki en iyi şasiye sahip olan Ferrari'nin, 2026'da şampiyonluk istiyorsa akıllıca davranıp Hamilton'ı desteklemesi gerektiğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Sky Sports'un The F1 Show podcast kanalında konuşan Villeneuve, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Lewis kazanmasını biliyor ve bunun için ne gerektiğini de çok iyi biliyor. Ve eğer şampiyonluk kokusunu bir kez alırsa, kimseye acımayacaktır."

"Bence farkı yaratabileceği yer de tam olarak burası, yani şampiyon zihin yapısı."

"Mercedes şu anda bir pilotu diğerine tercih edebilecek konumda değil fakat Ferrari bu konumda. Eğer Ferrari ufak da olsa bir kazanma şansı elde etmek istiyorsa Lewis'e odaklanmalı.”

“Bu kararı vermek de çok zor değil çünkü Leclerc, şampiyona sıralamasında bir hayli geride kaldı."