Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Villeneuve: "Ferrari kazanma şansı elde etmek istiyorsa Lewis’e odaklanmalı"

Jacques Villeneuve, Ferrari'nin 2026'da şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için Lewis Hamilton'ı tamamen desteklemesi gerektiğine inanıyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk sezonuna kıyasla 2026’da adeta küllerinden doğdu. Birçok kişi onun artık bittiğini düşünürken, sezon arasındaki zihinsel dinlenme, yoğun çalışma ve takımdaki perde arkasında yapılan değişiklikler, ki bunlardan biri de yeni yarış mühendisi, durumu tamamen tersine çevirdi. 

Hamilton ayrıca yarış hafta sonlarına olan yaklaşımını da değiştirerek Ferrari simülatörünü kullanmayı bıraktı ve mühendis ekibiyle veri analizlerine odaklandı. Böylelikle takımın yeni aracı SF-26'nın geliştirilmesine çok daha fazla katkı sağladı. Britanyalı pilotun son dönemde yakaladığı muazzam yükseliş, bu hamlelerin karşılığını fazlasıyla verdiğini gösteriyor.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sezona Charles Leclerc'e oldukça yakın başlayan Hamilton, Kanada Grand Prix'sinden bu yana takım arkadaşını net bir şekilde geride bıraktı. Monako öncesinde Ferrari sözleşmesini uzatan Leclerc, hem tempo bulmakta zorlanıyor hem de kendi evindeki yarışta yaptığı kaza ve Barselona sıralama turlarındaki spin gibi kritik hatalarla dikkat çekiyor. 

Mercedes’in Kimi Antonelli ile liderliğini sürdürdüğü, George Russell’ın ise geriye düştüğü bu dönemde Hamilton, pilotlar sıralamasında ikinciliğe yükseldi ve Antonelli’nin 41 puan arkasına yerleşti.

Villeneuve, Barselona'daki büyük güncelleme paketinin ardından griddeki en iyi şasiye sahip olan Ferrari'nin, 2026'da şampiyonluk istiyorsa akıllıca davranıp Hamilton'ı desteklemesi gerektiğini düşünüyor. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Sky Sports'un The F1 Show podcast kanalında konuşan Villeneuve, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Lewis kazanmasını biliyor ve bunun için ne gerektiğini de çok iyi biliyor. Ve eğer şampiyonluk kokusunu bir kez alırsa, kimseye acımayacaktır."

"Bence farkı yaratabileceği yer de tam olarak burası, yani şampiyon zihin yapısı."

"Mercedes şu anda bir pilotu diğerine tercih edebilecek konumda değil fakat Ferrari bu konumda. Eğer Ferrari ufak da olsa bir kazanma şansı elde etmek istiyorsa Lewis'e odaklanmalı.” 

“Bu kararı vermek de çok zor değil çünkü Leclerc, şampiyona sıralamasında bir hayli geride kaldı."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen’in babası, Mercedes iddialarını yalanladı: “Yalan yanlış bilgiler”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Verstappen’in babası, Mercedes iddialarını yalanladı: “Yalan yanlış bilgiler”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Verstappen’in babası, Mercedes iddialarını yalanladı: “Yalan yanlış bilgiler”

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı: QMMF ile iş birliği anlaşması imzalandı

TÜRK SPORCULAR
TÜRK SPORCULAR
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı: QMMF ile iş birliği anlaşması imzalandı

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı: QMMF ile iş birliği anlaşması imzalandı

TÜRK SPORCULAR
TÜRK SPORCULAR
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı açıkladı: QMMF ile iş birliği anlaşması imzalandı

Norris: “Yarışta Mercedes’e bu kadar yakın olmayı beklemiyordum”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Norris: “Yarışta Mercedes’e bu kadar yakın olmayı beklemiyordum”

Son Haberler

Villeneuve: "Ferrari kazanma şansı elde etmek istiyorsa Lewis’e odaklanmalı"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Villeneuve: "Ferrari kazanma şansı elde etmek istiyorsa Lewis’e odaklanmalı"

Verstappen’in babası, Mercedes iddialarını yalanladı: “Yalan yanlış bilgiler”

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Verstappen’in babası, Mercedes iddialarını yalanladı: “Yalan yanlış bilgiler”

McLaren, 1000. yarışını Mika Hakkinen heykeliyle kutladı

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
McLaren, 1000. yarışını Mika Hakkinen heykeliyle kutladı

Wolff, takım içi rekabet hakkında: “Gelecekte durumu daha iyi değerlendirmeliyiz”

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Wolff, takım içi rekabet hakkında: “Gelecekte durumu daha iyi değerlendirmeliyiz”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle