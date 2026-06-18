Montoya: "Leclerc, Hamilton'ı yedi kez şampiyon yapan şeyin ne olduğunu anlamalı"
Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya, Charles Leclerc'in Lewis Hamilton'ın Ferrari ile elde ettiği ilk Grand Prix zaferinin ardından Britanyalı pilotun şampiyonluk kazandıran özelliklerini incelemesi gerektiğini belirtti.
Lewis Hamilton, Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Ferrari ile ilk zaferini alarak Maranello'daki galibiyet hasretine son verdi. Yedi kez dünya şampiyonu pilot, üç pit stop stratejisiyle ve zamanında gelen sanal güvenlik aracı fırsatını değerlendirerek kariyerinin 106. Grand Prix zaferine ulaştı.
Hamilton podyumun en üst basamağında yer alırken, takım arkadaşı Charles Leclerc için hafta sonu oldukça zorlu geçti. Monakolu pilot sıralama turlarında kaza yaptı ve yarışta ise hidrolik direksiyon arızası nedeniyle yarışı tamamlayamadı.
F1 TV'nin yarış sonrası analiz programında konuşan Juan Pablo Montoya, Leclerc'in durumu hakkında şunları söyledi: "Bu, Charles için çok önemli bir dönem. Lewis'in takımı nasıl ileri taşıdığına bakarak bundan bir şeyler öğrenebilir."
"Elbette Lewis'i yenmek istiyor ve birçok yarışta da onu yenecektir. Ancak Charles önce Lewis Hamilton'ı yedi kez dünya şampiyonu yapan şeyin ne olduğunu anlamalı."
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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