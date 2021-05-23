Binotto: ''Leclerc'in aracında sorun çıkan yeri önceden kontrol etmemiştik"

Ferrari pilotu Leclerc, dün sıralama turlarında pole pozisyonunu aldıktan sonra bir kaza geçirmişti ve seans, kazanın ardından çıkan kırmızı bayrağın altında bitmişti.

Eğer yarıştan önce Leclerc'in aracının vites kutusu değişseydi, Monakolu pilot beş sıra grid cezası alacaktı fakat Ferrari'nin yarış öncesinde yaptığı açıklamalara göre vites kutusunda bir sorun yoktu.

Ancak Ferrari, Monako Grand Prix'si başlamadan dakikalar önce gelen açıklamaya göre, Leclerc'in aracında bir sorun olduğu ve Monakolu pilotun yarışa katılamayacağı açıklamasını yaptı.

Böylelikle Leclerc'in katılamadığı yarışı, en önden başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı ve Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz ise ikinci oldu.

Ferrari takım patronu Binotto, dün yaptığı açıklamalarda Leclerc'in vites kutusunu değiştirme konusunda kumar oynamayacaklarını söylemişti ve bugün yarış ardından bununla ilgili yorumları sorulan İtalyan patron şöyle dedi: ‘’Söylediğim gibi, bu bir vites kutusu sorunu değildi. Vites kutusunda bir kumar oynamadık.''

''Vites kutusunun yarışta kullanılabilir durumda olduğundan emindik. Ancak yaşadığımız durumun açıklığa kavuşmasına ihtiyacımız var. Söylediğim gibi, analiz etmeliyiz.’’

''Tam olarak ne olduğunu iyi şekilde anlamalıyız. Arıza, aracın şaftından kaynaklanıyor ve sol tarafa uzanıyor. Yani vites kutusunda sorun yoktu. Vites kutusunu dün akşam inceledik, her şeyi gözden geçirdik ve bence vites kutusu yarış için iyi durumdaydı.''

''Olan şey, aracın kaza yapılan tarafının tam tersi tarafta ortaya çıktı. Belki de kazayla tamamen alakasızdı. Ancak bu dikkatlice anlamamız ve analiz etmemiz gereken bir şey. Şu anda ise bir cevabımız yok.’’

Bu sorunla daha önce karşılaşmadıklarını belirten Binotto, açıklamaya ulaşmak için bekleyip göreceklerini söyledi.

‘’Bekleyip göreceğiz. Parçaları dikkatlice analiz edip, daha düzgün bir açıklamaya ulaşmayı planlıyoruz.’’

Araçta arıza çıkan alanı yarıştan önce kontrol edip etmedikleri sorulan Binotto, hayır cevabını verdi ve "Hayır, o alanı kontrol etmemiştik çünkü hasar yoktu.’’ dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Yarışta belki de galibiyet şansını kaçıran Leclerc'in durumunun nasıl olduğu sorulduğunda Binotto, Monakolu pilotun takım arkadaşını desteklemek için podyumun aşağısına gelmesinin, olaylara olan tepkisini gösterdiğini şu sözlerle anlattı: ‘’Bence birçok olumlu şey vardı, özellikle tüm hafta sonu boyunca.''

''Bence perşembeden beri genel performansımız ve Carlos’un podyum alması iyiydi. Charles’ı podyumun altında, Carlos’u kutlarken görmek de öyle. Bu takım ruhunu, birbirimize olan bağlılığımızı ve gelecek için sağlam temelleri olan bir proje kurmaya çalıştığımızı gösteriyor. Charles kesinlikle hayal kırıklığına uğradı çünkü bugün iyi bir yarış çıkarabileceğini biliyordu ve bence en azından Max’la savaşabilmek için yeterince hızı vardı. Ancak hayat böyledir ve bence Charles, takıma yakın kalıp, takım arkadaşını kutlayarak tepkisinin nasıl olduğunu gösterdi.’’

Aynı zamanda Sainz'dan övgüyle bahseden İtalyan patron, Ferrari'nin doğru bir seçim yaptığını da ekledi.

‘’Bence o çok iyi bir sürücü ve bunu biliyor. Bize ne kadar iyi olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Ferrari için iyi ve onu seçerek doğru şeyi yaptık. Çok mutluyuz. İyi entegre oluyoruz, o bizim için iyi ve kokpitte iyi bir lider, aynı şekilde araç dışında da öyle. Charles’ı da daha iyi olmak için zorluyor.’’

Bir sonraki yarış olan Bakü'de, uzun düzlükler var ve Ferrari'nin aracı yavaş pistlerde daha iyi görünüyor. Bu konuda yorum yapan Binotto ‘’Daha önce uzun düzlüklerin olduğu yarışlar yaptık ve o pistlerde Monako’da olduğumuz kadar rekabetçi olamamıştık ancak yine de kendi rakiplerimizle iyi mücadeleler verdik. Charles normalde Bakü’de iyidir. Bence iyi bir hafta sonu geçirebiliriz.’' dedi.