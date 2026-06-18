Sainz: "Şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmalıyız"

2026 sezonunda Williams’ın şu ana kadarki performansı, beklentilerin bir hayli altında kaldı. FW48 aracının hem gecikmesi hem de hedeflenen ağırlığın çok üzerinde olması, takımı sezonun ilk bölümlerinde gridin arkalarına itti.

Formula 1'de yeniden kazanan bir takım olma hedefiyle Williams’a katılan Carlos Sainz, ilk yedi yarışın ardından takımın sadece 11 puanla şampiyonada sekizinci sırada yer almasıyla zor bir dönemden geçiyor.

Padoğa yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre mevcut durum, Sainz’ın takımdaki geleceğini ciddi şekilde sorgulamasına yol açtı. İspanyol pilotun, iki yıl önce reddettiği Audi seçeneğini yeniden gözden geçirdiği konuşuluyor; ancak Audi'nin 2027 sezonu için Nico Hulkenberg ve Gabriel Bortoleto ile sözleşmesi olması nedeniyle bu kapı şu an için kapalı görünüyor.

Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hüsranla biten Barselona Grand Prix'sinin ardından konuşan Carlos Sainz, şu sözleri söyledi: "Gelecek güncellemeleri biliyorum ve genellikle bu takımın getirdiği güncellemeler gerçekten işe yarayacak niteliktedir.”

“Ancak aynı zamanda tüm bu güncellemelerin Barselona gibi pistlerde aradaki farkı kapatmaya yetip yetmeyeceğinden emin de değilim."

"Şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmalıyız. Takımın tamamen sınırları zorladığının farkındayım, şu anda hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama daha fazlası olmalı."

Williams Takım Patronu James Vowles, işlerin planlandığı gibi gitmediğini kabul ederek içinde bulundukları zor durumu gizlemedi. Yatırım şirketi Dorilton Capital’ın uzun vadeli şampiyonluk hedefleri doğrultusunda fabrikaya büyük yatırımlar yapmasına ve aracın hafifletilmesi için çözümler aranmasına rağmen süreç yavaş ilerliyor. Bu da Williams için sezonun geri kalanında Barselona benzeri daha birçok zorlu yarışın kapıda olduğu anlamına geliyor.

Yüksek ve orta hızlı virajlarıyla bilinen Barcelona pistinde hem Carlos Sainz hem de Alex Albon büyük sorunlar yaşadı. Yarışı liderin iki tur gerisinde, 12. sırada tamamlayan Sainz, aracın aerodinamik zafiyetlerini ve rakiplerle aradaki farkı şu sözlerle özetledi: "Orta sıra takımlarıyla aramızdaki fark aşağı yukarı tam olarak tahmin ettiğimiz gibi.”

Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

“Sadece orta ve yüksek hızlı virajların yoğun olduğu bir piste geldik ve bizim bu tarz pistlerde çok büyük bir sorunumuz var. Suzuka'da da orta grubun çok gerisindeydik, neredeyse yarım tur arkalarındaydık."

Williams, Barselona'ya yere basma kuvvetini artırmak adına küçük iyileştirmeler içeren yeni bir arka kanat getirdi ancak bu küçük paket anlamlı bir kazanç sağlamaya yetmedi. Güncellemelerin yetersiz kaldığını vurgulayan Sainz, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Barselona’ya getirdiğimiz güncellemelerden istediğimiz verimi alamamamız, rakiplerin bizden daha etkili geliştiklerini gösteriyor.”

“Miami ve Kanada'ya bazı kapsamlı güncellemeler getirmiş olsak bile yetmiyor; bunları iki katına çıkarmanız gerekiyor."