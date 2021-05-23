Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu"

Red Bull pilotu Sergio Perez, dokuzuncu sıradan başladığı Monako Grand Prix'sinde geç pit stop stratejisi ve öndeki iki ismin yarış dışı kalmasıyla dördüncü olmayı başardı.

Meksikalı pilot, takımı için oldukça değerli bir 12 puan kazandı ve sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Ancak cumartesi performansını artırması gerektiğinin farkında.

Perez, "Bugün elde ettiğim sonuçtan memnunum. Özellikle takıma adına iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Ben de cumartesi gününden kaynaklanan hasarı en aza indirmeyi başardım."

"Pazar günü araçtan en iyisini aldığımı düşünüyorum ancak cumartesi günü için hâlâ zamana ihtiyacım var. Bu hafta sonu sanırım yanlış bir yöne gittik, aracı Max kadar iyi anlayamadık. Umarım önümüzdeki yarışlarda bir adım daha ileri gidebiliriz."

"Cumartesi günleri üzerinde çalışmalıyız. Araçta daha iyi bir yön bulmalıyız ve eğer bunu yaparsak çok daha rekabetçi olabiliriz. Önümüzde yapılması gereken çok fazla iş var. Fakat sanırım araca alıştığım zaman, çok büyük adımlar atacağım ve takım için pek çok puan toplayacağım." dedi.

Perez, son bölümde Lando Norris'e karşı neden atak denemesi yapmadığını da açıkladı.

"Sonuçtan memnunum ve Abu Dhabi'ye vardığımızda kimsenin bu yarışı hatırlamayacağını düşünüyorum. Elbette podyum almayı isterdim ancak her şey şampiyonayla ilgili. Şampiyona uzun sürecek ve kilit nokta kötü günleri en aza indirip güçlü şekilde dönmek. Bugün mesela durumu iyi idare ettik ve takım strateji konusunda harika bir iş çıkardı."

"Son anlarda Lando'ya çok yakındım ancak burada geçiş yapmak çok riskli. Muhtemelen şampiyona için önemi göz önüne alındığında, mevcut sonuçtan memnun olabiliriz. Şu anda şampiyonaya liderlik ediyoruz."