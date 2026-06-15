Alonso: “Performans kadar dayanıklılık sorunlarıyla da mücadele ediyoruz”
Fernando Alonso, Aston Martin’in yalnızca performans açısından değil, dayanıklılık konusunda da ciddi sıkıntılar yaşadığını kabul ederken sezonun ikinci yarısında gelecek güncellemelerle tabloyu değiştirmeyi umuyor.
Barselona-Katalonya Grand Prix’si Aston Martin için unutulmak istenecek bir hafta sonuna dönüştü.
Sıralama turlarında rekabet gücünden uzak kalan İngiliz ekip, yarışta da her iki aracını teknik arızalar nedeniyle kaybetti.
Lance Stroll vites kutusu problemiyle yarış dışı kalırken, Fernando Alonso’nun yarışı ise batarya arızısıyla sona erdi.
Yarışın ardından konuşan Alonso, takım telsizinden gelen talimatla aracını durdurmak zorunda kaldığını açıkladı: “Telsizden aracı durdurmam ve araçtan uzaklaşmam gerektiği söylendi. Böyle bir durumda genellikle ERS sistemiyle ilgili bir sorun yaşanır. Görünüşe göre problem bataryadan kaynaklanıyordu.”
“Ne yazık ki yarış sırasında arızalanan bazı parçaları yeni değiştirmiştik. Yani... Şu an durum bu. Sadece performans sorunları yaşamıyoruz, aynı zamanda dayanıklılık problemleriyle de uğraşıyoruz. Araç hâlâ istediğimiz seviyede sorunsuz çalışmıyor ve birçok farklı problemle mücadele etmeye devam ediyoruz.”
“Yine de birlik içinde kalmamız gerekiyor. Monako bunun en güzel örneğiydi. Gridin en arkasında olsak bile mücadeleyi bırakmadık ve karşımıza çıkan fırsatı değerlendirmeyi başardık. Güvenlik aracı ya da farklı yarış koşulları her zaman yeni fırsatlar yaratabiliyor.”
“Yılın ikinci bölümünde daha rekabetçi olabileceğimize inanıyoruz. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz ancak artık sonuçları da görmemiz gerekiyor. Aracın daha hızlı hale geldiğini pistte kanıtlamalıyız. Son birkaç yılda getirdiğimiz bazı güncellemeler beklediğimiz kadar büyük bir ilerleme sağlamadı. Bu nedenle bu yılki güncellemelerin gerçekten işe yaradığını göstermemiz gerekiyor. Takımdaki herkes en iyisini umut ediyor.”
Alonso ayrıca Barselona’daki taraftarlara da özel bir teşekkür gönderdi.
“Taraftarlar hafta sonu boyunca inanılmazdı. Benim için çok duygusal ve özel bir hafta sonu oldu. Belki de Barselona’daki son Formula 1 yarışım olabilir. Aracın dışında geçirdiğim her anın tadını çıkardım. Ancak ne yazık ki onlara sonuçlar açısından hak ettikleri karşılığı veremedik. Umarım sezonun ikinci yarısında durumu tersine çevirebilir ve onlara daha iyi sonuçlar sunabiliriz.”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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