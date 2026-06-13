Sürpriz iddia: Alonso, Alpine'e dönebilir!

2018 Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından F1'e veda eden İspanyol pilot, birkaç yıl aradan sonra spora dönmüştü. Son yıllarını ise Aston Martin'de geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Alonso, bu hafta sonu Catalunya Pisti’ndeki yarışın büyük ihtimalle Formula 1 pilotu olarak buradaki son yarış olacağını açıkladı.

Alonso, “Bu hafta sonu benim için çok özel çünkü muhtemelen Barcelona’daki son yarışım olacak. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Yaz arasından sonra devam edip etmeyeceğime karar vereceğim.” dedi.

45 yaşındaki pilotun sezon sonunda kariyerine nokta koyacağı uzun süredir konuşuluyor. Bu kez emekliliğin yalnızca Formula 1’den değil, motor sporlarından tamamen ayrılık anlamına gelmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak Alonso söz konusu olduğunda kesin ifadeler kullanmak her zaman zor. Rekabet tutkusu ve kazanma arzusu, yıllara rağmen hâlâ ilk günkü kadar güçlü.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Şu anda İspanyol pilotun geleceği için iki farklı senaryo öne çıkıyor.

İlk seçenek Aston Martin’de kalması. Takım, Belçika Grand Prix’si hafta sonunda piste çıkması beklenen kapsamlı güncellemelerle sezonun gidişatını değiştirmeyi hedefliyor. AMR26’nın geliştirilmiş versiyonu olarak görülen bu araç, hem takım hem de Alonso açısından son umut olarak değerlendiriliyor.

Ancak Barcelona padokunda bambaşka bir ihtimal konuşuluyor.

Alonso’nun, iki dünya şampiyonluğunu kazandığı Enstone merkezli takıma bir kez daha dönerek kariyerine son bir bölüm ekleyebileceği konuşuluyor. Bugün Alpine’i yöneten Flavio Briatore aynı zamanda Alonso’nun menajeri konumunda bulunuyor. Briatore her ne kadar önceliklerinin takımın teknik gelişimi olduğunu vurgulasa da, Alonso’yu Formula 1’deki son sezonu için yeniden takıma kazandırma fikri padokta gerçekçi bir ihtimal olarak görülüyor.

Böyle bir dönüş, Alonso ile Fransız ekip arasındaki dördüncü birliktelik anlamına gelecek. İspanyol pilot, 2003-2006 yılları arasında kariyerinin en başarılı dönemini burada geçirdi ve iki dünya şampiyonluğu kazandı. McLaren ile yaşadığı sorunlu ayrılığın ardından 2008 ve 2009 sezonlarında yeniden aynı yapıya döndü. 2021 yılında Alonso’nun Formula 1’e dönüşü de yine bu takımla gerçekleşti.

Kariyerinin en büyük başarılarını yaşadığı takımla son bir sezon geçirmek, sembolik açıdan büyük anlam taşıyacak. Ancak bu ihtimal yalnızca duygusal nedenlere dayanmıyor.

Aston Martin, Adrian Newey ve Honda iş birliği sayesinde büyük potansiyele sahip görünse de, 2027 kuralları altında ortaya çıkacak paketin ne kadar rekabetçi olacağı konusunda herhangi bir garanti bulunmuyor. Alpine ise Mercedes güç ünitesi sayesinde daha güvenilir bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Bu da kariyerinde bir kez daha podyuma çıkmayı hedefleyen Alonso için önemli bir avantaj olabilir.

Peki Barcelona’daki veda sözleri ne anlama geliyor?

Alonso’nun açıklamaları dikkatle seçilmiş ifadelerden oluşuyordu. Formula 1’in dönüşümlü takvim sistemi kapsamında Catalunya Pisti 2027 takviminde yer almayacak. Bu nedenle Alonso’nun Barcelona’ya vedası gerçekten de kaçınılmaz görünüyor.

