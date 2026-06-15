Hamilton: "Eminim Vasseur bile benden şüphe duydu"

Lewis Hamilton’ın kariyerinde sık sık kullandığı “Still I Rise” (Yine ayağa kalkarım) mottosu, 2026 sezonunun ilk bölümünü ve Barselona’daki zaferini belki de en iyi özetleyen ifade oldu.

İngiliz pilot, yaşadığı zorlukların ardından yeniden zirveye çıkmayı başardı.

Canal+’a konuşan Hamilton, elde edilen başarının kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı: “Bunu kelimelerle tarif etmek gerçekten kolay değil. Büyük bir minnettarlık hissediyorum ve birlikte çalıştığım insanlarla, bu takımla gurur duyuyorum. Geçen yıl hem takım hem de ben çok zor dönemlerden geçtik. Bu sadece pistte yaşananlarla sınırlı değildi; kişisel olarak da kamuoyu önünde de kolay bir süreç değildi. Ancak kış boyunca kendimi yeniden toparlamayı başardım. Çok çalıştım, odağımı geri kazandım, zihinsel olarak yeniden güçlendim ve etrafımdaki ekibi yeniden şekillendirdim. Tüm bunlar bana bir kez daha asla pes etmemek gerektiğini hatırlattı.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hamilton, Ferrari’deki ilk sezonu olan 2025’in beklentilerinin çok altında geçtiğini kabul ederken, takım patronu Frédéric Vasseur’ün desteğinin bu süreçte belirleyici olduğunu vurguladı.

“Fred’e bana inandığı, beni desteklediği ve bu takıma getirdiği için her zaman minnettar kalacağım. Geçen yıl ikimiz için de son derece zordu. Eminim onun da, çevresindeki insanların da zaman zaman benimle ilgili soru işaretleri oldu. Ancak o hiçbir zaman yönünü değiştirmedi. Çalışmaya devam etti, bana destek vermeyi sürdürdü ve özellikle sezonun son bölümünde beni gerçekten dinledi. Birçok şeyi yeniden değerlendirmemize yardımcı oldu ve eksik parçaları yerine koyarak yeniden en iyi seviyeme ulaşmamın önünü açtı. Aynı zamanda ben de bu takımı ileriye taşımak için elimden geleni yaptım. Fabrikada gece gündüz çalışan o harika insanların emeği olmasaydı bunların hiçbirini başaramazdık.”

Barselona zaferine rağmen Ferrari’nin hâlâ eksik yönleri bulunduğunu kabul eden Hamilton, SF-26’nın gelişim potansiyeline olan inancını da dile getirdi.

“Bu takımın iyi şeyler başaracağına inanıyorum. Bugün gördüğümüz gibi hâlâ bazı alanlarda, özellikle de güç konusunda eksiklerimiz var. Ancak doğru yönde ilerlediğimizi biliyoruz ve ulaşmak istediğimiz noktayı net şekilde görüyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey adım adım ilerlemek ve üzerine koymaya devam etmek. Önümüzde uzun bir yol var. Öğrenmeyi sürdürmeli ve küçük de olsa sürekli gelişim göstermeliyiz. Eğer bunu başarabilirsek rakiplerimizin üzerinde baskı kurmaya devam edeceğimize inanıyorum.”