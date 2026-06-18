Stella: "Rakiplerimize kıyasla geride kaldığımız noktalar oldukça net"

Ferrari, Barselona'da Mercedes'in sezon başındaki üstünlüğüne son verirken, McLaren pilotu Lando Norris yarışı üçüncü sırada tamamladı ve ikinci olan George Russell'ı takip etti.

Sezon takvimindeki daha 'klasik' pistlerden biri olarak görülen Circuit de Barcelona-Catalunya, 2026 araçlarının ilk testlerinden birine de ev sahipliği yapmıştı. Bu nedenle İspanya'daki performans verileri, sezonun genel gidişatı için önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

Andrea Stella bu konuda şöyle konuştu: "Bu yarış bize çok net göstergeler veriyor."

"Bu göstergeler aslında daha önce bildiklerimizle de tutarlı. Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip araç gibi görünüyor."

Andrea Stella, McLaren Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

"Orta sektörde, özellikle orta hız virajlarda Ferrari'nin en hızlı araç olduğunu görüyoruz. Bu sadece düzlüklerde değil, viraj performansında da geçerli."

"McLaren olarak yüksek hızlı virajlarda rekabetçiyiz; ancak genel olarak orta ve düşük hız virajlarda yol tutuş konusunda zorlanıyoruz."

Stella, Ferrari ve Mercedes'e yaklaşmak için yapılması gerekenleri de açık şekilde sıraladı: "Çok net göstergeler var. Araca aerodinamik anlamda daha fazla yol tutuşu eklememiz gerekiyor; lastiklere daha fazla yük bindirmeliyiz."

"Sıralama turlarında lastik hazırlığında ve ilk viraja gidişte zaman kaybediyoruz. Yarışta ise bu tür pist koşullarında lastik aşınmasını azaltmamız gerekiyor."

"Performans açısından oldukça net bir ajandamız var. Aerodinamik performansı artırmamız ve lastik kullanımını daha iyi hale getirecek çözümler bulmamız gerekiyor."