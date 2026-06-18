Stella: "Rakiplerimize kıyasla geride kaldığımız noktalar oldukça net"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Mercedes ve Ferrari'ye kıyasla takımın nerede geride kaldığına dair 'net göstergeler' elde ettiklerini söyledi.
Ferrari, Barselona'da Mercedes'in sezon başındaki üstünlüğüne son verirken, McLaren pilotu Lando Norris yarışı üçüncü sırada tamamladı ve ikinci olan George Russell'ı takip etti.
Sezon takvimindeki daha 'klasik' pistlerden biri olarak görülen Circuit de Barcelona-Catalunya, 2026 araçlarının ilk testlerinden birine de ev sahipliği yapmıştı. Bu nedenle İspanya'daki performans verileri, sezonun genel gidişatı için önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor.
Andrea Stella bu konuda şöyle konuştu: "Bu yarış bize çok net göstergeler veriyor."
"Bu göstergeler aslında daha önce bildiklerimizle de tutarlı. Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip araç gibi görünüyor."
Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images
"Orta sektörde, özellikle orta hız virajlarda Ferrari'nin en hızlı araç olduğunu görüyoruz. Bu sadece düzlüklerde değil, viraj performansında da geçerli."
"McLaren olarak yüksek hızlı virajlarda rekabetçiyiz; ancak genel olarak orta ve düşük hız virajlarda yol tutuş konusunda zorlanıyoruz."
Stella, Ferrari ve Mercedes'e yaklaşmak için yapılması gerekenleri de açık şekilde sıraladı: "Çok net göstergeler var. Araca aerodinamik anlamda daha fazla yol tutuşu eklememiz gerekiyor; lastiklere daha fazla yük bindirmeliyiz."
"Sıralama turlarında lastik hazırlığında ve ilk viraja gidişte zaman kaybediyoruz. Yarışta ise bu tür pist koşullarında lastik aşınmasını azaltmamız gerekiyor."
"Performans açısından oldukça net bir ajandamız var. Aerodinamik performansı artırmamız ve lastik kullanımını daha iyi hale getirecek çözümler bulmamız gerekiyor."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Montoya: "Leclerc, Hamilton'ı yedi kez şampiyon yapan şeyin ne olduğunu anlamalı"
Stella: "Rakiplerimize kıyasla geride kaldığımız noktalar oldukça net"
Sainz: "Şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmalıyız"
Villeneuve: "Ferrari kazanma şansı elde etmek istiyorsa Lewis’e odaklanmalı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar