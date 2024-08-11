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Formula 1

Ocon: "Alpine, pilotların geribildirimlerini dinlemiyor"

Esteban Ocon, Alpine'in bu sezon yaşadığı zorlukların başlıca nedenlerinden birinin son yıllarda pilotlardan gelen bazı geri bildirimlerin dinlenmemesi olduğunu açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, on the grid

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine bu sezona griddeki en zayıf paketle başladı ve şu anda 11 puanla Takımlar Şampiyonası'nda sekizinci sırada yer alıyor.

Takım aynı zamanda bu sezon yönetim değişikliklerine sahne oldu. Renault'nun eski patronu Flavio Briatore danışman olarak geri dönerken, Oliver Oakes da Bruno Famin'in yerine Alpine'in takım patronu oldu.

Ocon, 2020 yılında takıma katıldığından bu yana önemli değişiklikler gördü. Yıllar içinde dikkat çeken değişikliklerden biri de takım arkadaşı oldu; takımda geçirdiği beş yıl boyunca Daniel RicciardoFernando Alonso ve Pierre Gasly ile birlikte çalıştı.

Ocon'un Alpine ile bu sezon sona erecek olan mevcut anlaşması 2021 yılında imzalandı ve Fransız pilot, iki hafta önce gelecek sezon Haas'a geçeceğini doğruladı.

Ocon, mevcut takımı hakkında şunları söyledi: "Evet, olması gerektiği gibi gelişmeyen pek çok şey var." 

Esteban Ocon, Alpine F1 A524

Esteban Ocon, Alpine F1 A524

Fotoğraf: Erik Junius

"Bence, ben ve şu ana kadar çalıştığım tüm takım arkadaşlarım araç gelişimi konusunda pek çok şey söyledik ve ne yazık ki bir aşamada bir şeyler eksik kaldı."

"Geribildirimde bulunuyorduk ama geribildirimler bize geri dönmüyor ve onaylanmıyordu. Bazen, olması gerektiği gibi dinlenmediğimizi söyleyebilirim."

Ocon'a göre, Alpine'in iletişimindeki aksaklık birkaç sezondur devam ediyor. 

Fransız pilot, takımın bazı sorunlara birkaç sezondur sahip olduğunu ve bunun tüm ekibi hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı.

"Birkaç yıl önce yaşadığımız bazı sorunlara hâlâ sahibiz."

"Diğer pek çok şeyi geliştirdik, ancak bazı sorunları çözebilmek için yıllarca bekleyemezsiniz. Sorunların olması gerektiği gibi çözülmemesi gerçekten sinir bozucu."

"Çünkü olması gerektiği gibi performans gösteren bir aracımız yok. Bununla yaşamak zorundayız." 

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