Acosta, Ducati transferi hakkında: "Kaybedecek daha fazla zamanım yoktu"

2027 MotoGP sezonunda yaşanacak köklü değişiklikler arasında en dikkat çekici hamlelerden biri, Pedro Acosta’nın fabrika Ducati’ye transferi oldu. Kariyerine başladığı 2021’den bu yana KTM çatısı altında yarışan İspanyol sürücü, ayrılma kararının arkasındaki nedenleri anlattı.

2026’nın erken yarışlarında KTM ile şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğini anlayan Acosta, Ducati ile sözleşme imzalayarak geleceğini garanti altına aldı.

Pedro Acosta, Red Bull KTM fabrika takımı Fotoğraf: Alexander Trienitz

Her ne kadar önümüzdeki sezon değişecek kurallar seriyi temelden etkileyecek olsa da Ducati'nin son beş sezondur referans takım olması, Acosta'nın kariyerinin zirvesine çıkma şansını artırıyor.

Yabancı basına açıklamalarda bulunan Acosta, ayrılığın kaçınılmaz olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Olaylar bu noktaya geldi. KTM sözleşmesini imzaladığımdan beri tek bir şey istediğimi söylüyordum: Şampiyonluğu kazanabilecek bir motosiklet.”

“O motosikletin henüz gelmediği çok açık ve dürüst olmak gerekirse yeterince zaman kaybettim; artık daha fazlasını göze alamam.”

“KTM'de çok fazla deneyim kazandım ancak bu transferin kariyerim için ihtiyaç duyduğum değişim olduğunu hissettim."

Pedro Acosta, Red Bull KTM fabrika takımı Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ayrılık kararına rağmen KTM’in 2027 için oluşturduğu kadrosunu olumlu değerlendiren genç yıldız, takımının geleceği hakkında şunları söyledi: "Dünya şampiyonu Alex Marquez’i ve şu anda Ducati’nin iki numaralı ismi konumunda olan Fabio Di Giannantonio’yu kadrolarına kattılar.”

“Önümüzdeki yıl için ellerinde çok iyi kozlar var. Güçlü olmalarını bekliyorum."