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Formula 1 Macaristan GP

Bearman: “Araca olan tüm güvenimi kaybettim”

Haas pilotları Ollie Bearman ve Esteban Ocon, aracın Macaristan GP'deki performansının yetersiz olduğunu belirterek kısa sürede güncelleme beklediklerini dile getirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Amerikan takımı Haas, Haziran başındaki Monako GP'sinden bu yana devam eden puansız gidişatı Macaristan’da da kıramadı. Hungaroring’e 15 ve 17. sıralardan başlayan Esteban Ocon ile Ollie Bearman, yarış içinde de geriye düşerek yarışı sırasıyla 16 ve 19. sırada tamamladı.

Mavi bayraklara uymadığı gerekçesiyle yarış içinde 5 saniye ceza da alan genç pilot Ollie Bearman, araçtaki hissin bir noktada tamamen kaybolduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Tahmin ettiğimiz gibi kesinlikle çok zorlu bir yarış oldu.” 

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Sıralama turlarındaki tempo eksikliğimiz yarış temposunda daha da belirginleşti. Ciddi boyutta yol tutuşu sorunları ve yüksek lastik aşınması yaşadık.”

“Bunların üzerine geçiş de yapamadım; sıkışıp kaldım ve zaten tempom da yoktu. Spa’da performansımız iyiyken, Macaristan’da neden bu kadar kötü olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü aradaki fark hiç de az değildi.” 

“Araca olan tüm güvenimi kaybettim.”

“Bu hafta sonu boyunca kendimi araçta iyi hissettiğim tek bir tur dahi atamadım. Nedenini anladığımızı düşünüyoruz ancak yaz tatili boyunca konuları en ince ayrıntısına kadar incelemeliyiz."

Takım arkadaşına kıyasla araçtan daha istikrarlı bir verim aldığını ifade eden Esteban Ocon ise güncelleme paketten verim aldığını dile getirdi: "Bir şekilde aracın hızını artırmanın yollarını bulmalıyız. Gelecek güncellemelere odaklanmalı ve bunların fark yaratmasını ummalıyız. Takımın bu konu üzerinde çalışacağından şüphem yok.”

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Kendi adıma bu hafta sonundan çıkarılacak pek çok olumlu yön vardı. Araçtan gayet iyi bir performans alabildiğimiz ve cumadan pazara kadar istikrarı koruyabildiğimiz için oldukça mutluyum. Ancak Pazar günü için aynı şeyleri düşünmüyorum. Bu yüzden yaz arası boyunca çalışıp verimli adımlar atmalıyız."

Yaz arasının ardından Haas’ın araca kapsamlı bir güncelleme paketi getirmesi bekleniyor.

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