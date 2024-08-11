İlk 14 yarışta tüm turları tamamlayan tek isim kim?

Bu yıl yedi farklı kazanan gördük; Max Verstappen, yedi galibiyetle en çok zafer alan pilot olurken, Lewis Hamilton iki, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz ve Charles Leclerc ise birer kez zafer elde etti.

Sezonun dikkat çeken ismi ise McLaren pilotu Oscar Piastri oldu.

Piastri, Macaristan GP'sinde kariyerinin ilk galibiyetini almanın yanı sıra, bu yıl şimdiye kadar atılan 845 turunun hepsini başarıyla bitiren tek pilot oldu.

En az tur atan isim ise 698 turla Logan Sargeant oldu.

Öte yandan Verstappen, 448 turla en çok lider giden isim olurken, Hamilton sadece 30 tur lider gitmesine rağmen iki yarış kazandı.

Bu yıl en çok tur atan isimler: