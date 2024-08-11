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Formula 1 Hollanda GP

İlk 14 yarışta tüm turları tamamlayan tek isim kim?

2024 F1 sezonunun ilk 14 yarışında tüm turları sadece McLaren pilotu Oscar Piastri tamamlamış.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Oscar Piastri, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu yıl yedi farklı kazanan gördük; Max Verstappen, yedi galibiyetle en çok zafer alan pilot olurken, Lewis Hamilton iki, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz ve Charles Leclerc ise birer kez zafer elde etti.

Sezonun dikkat çeken ismi ise McLaren pilotu Oscar Piastri oldu.

Piastri, Macaristan GP'sinde kariyerinin ilk galibiyetini almanın yanı sıra, bu yıl şimdiye kadar atılan 845 turunun hepsini başarıyla bitiren tek pilot oldu.

En az tur atan isim ise 698 turla Logan Sargeant oldu.

Öte yandan Verstappen, 448 turla en çok lider giden isim olurken, Hamilton sadece 30 tur lider gitmesine rağmen iki yarış kazandı. 

Bu yıl en çok tur atan isimler:

# Sürücü Tamamlanan tur Yüzde
1 Oscar Piastri 845 %100
2 Fernando Alonso 840 %99.41
3 Lando norris 838 %99.17
4 George Russell 824 %97.51
5 Charles Leclerc 814 %96.33
6 Yuki Tsunoda 808 %95.62
7 Lewis Hamilton 802 %94.91
8 Valtteri Bottas 797 %94.32
9 Lance Stroll 795 %94.08
10 Max Verstappen 790 %93.49
11 Carlos Sainz 777 %91.95
12 Nico Hulkenberg 763 %90.30
13 Kevin Magnussen 761 %90.06
14 Daniel Ricciardo 760 %89.94
15 Esteban Ocon 759 %89.82
16 Alex Albon 756 %89.47
17 Zhou Guanyu 753 %89.11
18 Sergio Perez 746 %88.28
19 Pierre Gasly 702 %83.08
20 Logan Sargeant 698 %82.60

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