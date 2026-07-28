Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı

Macaristan Grand Prix'sine altıncı sıradan başlayan George Russell, start anında yaşadığı büyük talihsizlikle bir anda gridin en arkasına gerilemiş ve rekabet mücadelesine giremeyerek yarışı yedinci sırada tamamlamıştı. Mercedes'ten Bradley Lord, yarışın ardından Russell’ın kalkışta yaşadığı teknik sorunun ayrıntılarını paylaştı.

Lord’un açıklamalarına göre sorun, Russell’ın kalkış öncesinde motor devrini sabit tuttuğu "bekleme devri" (wait revs) esnasında meydana geldi.

Bradley Lord, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Russell’ın start anında hiçbir hatası olmadığını vurgulayan Bradley Lord, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Pilotlar start çizgisinde beklerken hızlı bir kalkış yapabilmek adına motor devrini belirli bir seviyede tutarlar. George da tam bunu yaparken, araçtaki bir orun yüzünden istediğinden çok daha yüksek bir devir yükselmesi gerçekleşti.”

“Motor devri, izin verilen maksimum limite dayandı. George kalkışını kontrol edebilmek için gazı tamamen kesti. Tam bu esnada ışıklar söndü ve yarış başladı.”

“Sonuç olarak, hiçbir kendi kusuru olmaksızın, olması gerekenden çok daha az gazla kalkış yapmak zorunda kaldı.”

“Bu durum aracın stop etmesini önleyen 'anti-stall' sistemini tetikledi ve George bir anda kendisini gridin en arkasında buldu."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Yaşanan arızayı değerlendirdikten sonra Russell’ın yakaladığı tempodan ve yarıştaki yükselişinden övgüyle bahseden Lord, şunları söyledi: "O andan itibaren inanılmaz bir geri dönüş izledik. İlk etap boyunca önündeki araçları birer birer avladı.”

“Ancak yarışın son bölümünde Oscar Piastri nedeniyle devreye giren Sanal Güvenlik Aracı’nın zamanlamasında da şanssızlık yaşadı.”

“Sanal Güvenlik Aracı, George ikinci pit stopunu yaptıktan tam bir tur sonra devreye girdi. Eğer o esnada 'bedava' bir pit stop yapma şansı yakalayabilseydi, yarışı bitirdiği yedinci sıradan çok daha yukarıda olabilirdi."