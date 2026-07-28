Mercedes, Russell’ın Macaristan GP startında yaşadığı sorunu açıkladı
Mercedes takım patronu yardımcısı Bradley Lord, George Russell’ın Macaristan GP’de yaşadığı start sorununu detaylandırdı.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Macaristan Grand Prix'sine altıncı sıradan başlayan George Russell, start anında yaşadığı büyük talihsizlikle bir anda gridin en arkasına gerilemiş ve rekabet mücadelesine giremeyerek yarışı yedinci sırada tamamlamıştı. Mercedes'ten Bradley Lord, yarışın ardından Russell’ın kalkışta yaşadığı teknik sorunun ayrıntılarını paylaştı.
Lord’un açıklamalarına göre sorun, Russell’ın kalkış öncesinde motor devrini sabit tuttuğu "bekleme devri" (wait revs) esnasında meydana geldi.
Bradley Lord, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Russell’ın start anında hiçbir hatası olmadığını vurgulayan Bradley Lord, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Pilotlar start çizgisinde beklerken hızlı bir kalkış yapabilmek adına motor devrini belirli bir seviyede tutarlar. George da tam bunu yaparken, araçtaki bir orun yüzünden istediğinden çok daha yüksek bir devir yükselmesi gerçekleşti.”
“Motor devri, izin verilen maksimum limite dayandı. George kalkışını kontrol edebilmek için gazı tamamen kesti. Tam bu esnada ışıklar söndü ve yarış başladı.”
“Sonuç olarak, hiçbir kendi kusuru olmaksızın, olması gerekenden çok daha az gazla kalkış yapmak zorunda kaldı.”
“Bu durum aracın stop etmesini önleyen 'anti-stall' sistemini tetikledi ve George bir anda kendisini gridin en arkasında buldu."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Yaşanan arızayı değerlendirdikten sonra Russell’ın yakaladığı tempodan ve yarıştaki yükselişinden övgüyle bahseden Lord, şunları söyledi: "O andan itibaren inanılmaz bir geri dönüş izledik. İlk etap boyunca önündeki araçları birer birer avladı.”
“Ancak yarışın son bölümünde Oscar Piastri nedeniyle devreye giren Sanal Güvenlik Aracı’nın zamanlamasında da şanssızlık yaşadı.”
“Sanal Güvenlik Aracı, George ikinci pit stopunu yaptıktan tam bir tur sonra devreye girdi. Eğer o esnada 'bedava' bir pit stop yapma şansı yakalayabilseydi, yarışı bitirdiği yedinci sıradan çok daha yukarıda olabilirdi."
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