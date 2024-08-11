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Williams: "Gelişmek için parayı sürücülere yatırmak en doğrusu"

James Vowles, Williams için en önemli görevlerden birinin şampiyonada Alpine ve Audi/Sauber gibi takımları önüne geçmek olduğunu açıkladı.

Ezel Tan
Alexander Albon, Williams FW46

Alexander Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Erik Junius

Gridin arkasından kurtulmaya çalışan Williams, halihazırda Alpine'in 7 puan gerisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

Takım 2025 ve sonrası için epey umutlu; çünkü altyapıya yapılan yatırımların yavaş yavaş karşılığını vermesi bekleniyor.

Üstelik Alex Albon'un yanına Carlos Sainz gibi önemli bir isim de geliyor.

Williams Racing patronu Sainz bu konuda şöyle diyor: "Dünyanın en iyileri arasında yer alan iki sürücüye sahip olacağız ve bu bizim için çok önemli."

"Bunun, bir sonraki seviyeye ulaşmak için gerekli yatırımları yapmaya istekli olduğumuz gerçeğini doğruladığını düşünüyorum."

"Çalışmalarımızın çoğu dışarıdan görünmüyor ama en görünür nokta, parayı yatırılması gereken yere yatırıyor olmamız. En iyi sürücülerle sözleşme imzaladık. Bunu yaparak büyük fabrika takımlarını yendik ve bundan gurur duyuyorum."

"Carlos'a bunu zaten söyledim - herkes yerine bizi seçti ve bu bizim için çok önemli bir karardı. Alpine'in puan olarak bizden önde olduğunu kabul etmeliyiz, geçen yıl da bizden öndeydiler. Tüm bunların farkındayım ama Carlos sonraki iki yıllık planlarımızla ilgileniyor: nasıl gelişeceğiz, ne yönde ilerleyeceğiz diye bakıyor."

"Bu yıl şampiyonada 9. sıraya geriledik ama burada mı olmalıydık? Aracımızın ağırlığı minimum sınırı aşmasaydı hayır. Bu zorlukları kendi kendimize yarattık."

"Takımın tüm pistlerle iyi olabilecek  bir araç üretmesini istiyorum ve bunun için şimdiden bazı iyi temeller attık. Daha önce de söylediğim gibi, kısa vadede bunun bedelini ödedik ancak gelecekte geri döneceğiz."

"Alpine ve Audi'nin önüne geçmek bizim için çok önemli çünkü ikisi de çok güçlü şirketler ve bu küçümsenemez."

"Ancak Carlos takımımızın geliştiğini fark etti ve bu çok önemli. Bunu dışarıdan değerlendirmek imkansız ama onu planlarımızdan haberdar ettim."

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

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