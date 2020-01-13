Norris, McLaren’ın lansman tarihini “ağzından kaçırdı”

Genç sürücü, McLaren Teknoloji Merkezi’nde, McLaren’ın resmi YouTube hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, takım çalışanlarının MCL35’in lansmanını tartıştıkları bir toplantıya katıldı.

Odadaki TV ekranında McLaren’ın papaya turuncusu rengindeki aracını ve “Gizli” yazısının göründüğü bir resim yer alıyordu.

Toplantıdaki çalışanlarla bir süre sohbet eden Norris, yeni aracın lansman tarihini sordu.

Norris, “13 Şubat’ta olacağını duydum. Aynen, Zak bana ayın 13’ünde olacağını söyledi.” dedi. Toplantıdaki çalışanlar ise tereddütlü cevaplar verdiler.

Bu noktadan sonra canlı yayın sonlandı. Bunun sonucunda lansman tarihinin yanlışlıkla mı, yoksa planlanmış bir kurguyla mı açıklandığı tartışılmaya başlandı.

Kısa süre sonra ise McLaren, lansman tarihini doğruladı. Lansmanın, 13 Şubat’ta McLaren’ın Woking’deki fabrikasında gerçekleştirileceği açıklandı.