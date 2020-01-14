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Marko: "Tsunoda, 2020'de ilk dörtte yer almalı"

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Marko: "Tsunoda, 2020'de ilk dörtte yer almalı"
Ekleyen:
, Editör
14 Oca 2020 07:50

Helmut Marko, Japon sürücü Yuki Tsunoda'nın Formula 1'de yarışmak için ilk dörtte yer alması gerektiğini söyledi.

Honda'nın genç yeteneği ve Red Bull sürücü akademisi pilotu Yuki Tsunoda, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Formula 4 Japonya'da mücadele etti. 2017'de üçüncü olurken, 2018'de şampiyon olmayı başardı ve 2019'da ilk kez Avrupa'da yarışmaya başladı.

FIA Formula 3 Şampiyonası'ndaki performansı oldukça etkileyiciydi ve Monza'da zafere ulaşırken, sezonu üç podyumla dokuzuncu sırada bitirdi.

Geçtiğimiz haftalarda ise Carlin'le Formula 2'de yarışacağı açıklandı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, genç sürücüye F1 fırsatı verebileceklerini ancak sezonu ilk dörtte bitirmesi gerektiğini söyledi.

Marko, "Birkaç tane çok iyi pilotumuz var, bunlardan birisi Tsunoda. Yuki Tsunoda. Herkes onu seviyor. 1.58 boyunda. Ulaşabilmesi için pedalları değiştirmelisiniz!"

"Tsunoda Formula 2'de yarışacak ve ilk yılında ilk dörtte olmasını bekliyoruz. Sonra da gerekli süper lisans puanlarına sahip olacak. İnanılmaz bir yarış yeteneğine sahip. Formula 3'te, yapabileceğine inanmadığınız ataklar yaptı."

"Yarıştan yarışa gelişiyor, çok iyi, iyi ataklar yapıyor. Sıralama turlarında biraz zayıflığı var ve bunun üzerinde çalışıyor."

"Sonra Formula 3 Avrupa Şampiyonasında dördüncü olan Juri Vips var, doğrusu biraz şanssızdı. Şimdi Japonya Super Formula'da yarışacak. Zaten testlerde en hızlıydı, her zaman ilk dörtte yer aldı. Bu, oldukça umut verici."

"Sonra Formula 4'te 13 veya 14 yarış kazanan çok güçlü bir Norveçli [Dennis] Hauger var. Formula 3'te Yeni Zelanda'dan Liam Lawson ile birlikte yarışacak. Ve Formula 4'te bir Amerikalı var. Kasım ayında Red Bull Ring'de bir test yapıldı ve en hızlısı İngiltere'den Johnny Edgar'dı. Yani bizim pilotumuz."

"Jack Crawford var, o da Formula 4'te yarışacak. Ayrıca Formula 3'te de yarışacak olan Jack Doohan var. O da Mick Doohan'ın oğlu." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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