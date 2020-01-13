Leclerc: “Vettel hâlâ yarış temposunda daha güçlü”

2019’da Ferrari ile etkileyici bir ilk sezon geçiren Leclerc, bu sene galibiyetler ve hatta şampiyonluk için düzenli şekilde savaşmak için daha iyi bir iş yapmaya kararlı.

Geçtiğimiz sezon boyunca sıralama turlarındaki potansiyelini açık şekilde geliştiren Monakolu sürücü, artık kendisi için en önemli şeyin pazar günleri daha iyi bir iş yapmak olduğunu söyledi.

Bir podcast’ta Motorsport.com’a özel olarak konuşan Leclerc, “İlk üç, dört yarıştan sonra zayıflıklarımın yarıştan ziyade sıralama turlarında olduğunu gördüm.”

“Bu yüzden de sıralama turları üzerinde oldukça çok çalıştım ve Fransa’dan itibaren bu alanda büyük bir adım attım, ki bunu görmek güzeldi.”

“Yarışlarda ise yapmam gereken çok iş olduğunu düşünüyorum. Seb, yarışlarda büyük bir tecrübeye sahip ve şu anda benden daha güçlü. Bu yüzden kış aylarında odaklandığım şey, yarış performansımı geliştirmeye çalışmak.”

“Umarım 2019’da yaptığımdan daha az hata yaparım, en azından bunun için çok sıkı çalışıyorum. Bir takım olarak, buna da odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.”

“Performans anlamında, ilk yarış öncesinde nerede olduğunuzu kestirmek her zaman çok zor. Aslında ilk yarış yerine kış testleri diyecektim, ancak 2019 kış testleri bizim için ilk yarıştan çok daha iyiydi. Bu yüzden ilk yarışı bekleyeceğiz.”

“Ancak iyi şekilde çalışıyoruz ve sonrasında performansımızı göreceğiz. Ama 2019’un başına göre, şu anda daha hazır hissediyorum. Ve bunu pist üzerinde de kanıtlayabilmeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Leclerc ile Vettel, 2019’da takım emirleri konusunda bazı sorunlar yaşadılar ve Brezilya Grand Prix’sinde birbirleriyle temas yaşayıp yarış dışı kaldılar.

Ancak Leclerc, bazen aynı görüşlerde olmadıklarını kabul etse de ilişkilerinin görünenden çok daha iyi olduğunu söyledi.

“Pistte ne yaşanırsa yaşansın, iki yarışmacı olduğumuzu anlayacak kadar olgun olduğumuzu düşünüyorum. İkimiz de kazanmak istiyoruz ve zaten diğer türlü olsaydı yanlış olurdu.”

“Yani evet, kazanmak istiyoruz. Son derecede rekabetçiyiz ve bazen pistte anlaşmazlıklar yaşayabiliyoruz. Ancak pistte yaşananların pistte kaldığını bilecek kadar olgunuz, pist dışında ise farklı kişileriz.”

“En önemli şeyin, özellikle aracı birlikte mümkün olan en iyi şekilde geliştirmeye çalışırken iyi anlaşmamız olduğunu düşünüyorum. Ve elbette, Brezilya’da gördüğümüz gibi, pistte sınırları aşmamamız gerekiyor. Ancak bence bu ikimiz için de iyi bir ders oldu ve bu bir daha yaşanmayacak.”

Charles Leclerc ile yapılan röportajın tamamını, son Autosport Podcast'ından dinleyebilirsiniz.