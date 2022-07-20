Neden Williams'ın sıkıcı bir antrenman seansına ihtiyacı var?

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Cuma ve Cumartesi günleri değişken koşullarla boğuşmakla geçen, yarışta ise Alex Albon'un start kazasıyla karşı karşıya kalınan Britanya GP ve sprint hafta sonu formatı nedeniyle sadece iki antrenman düzenlenen Avusturya GP'leri, Williams'ın güncellenmiş aracının gerçek performansını görmemize engel oldu.

Bu hafta sonu her iki pilotta da güncellenmiş FW44 olacak, dolayısıyla takımın tek ihtiyacı kuru zeminde geçecek bir Cuma günü.

Son durum hakkında konuşan Williams araç performans sorumlusu Dave Robson, "Aracı neredeyse tamamen değiştirdiğimizi söyleyebilirim. Şimdi bir sonraki aşamaya geçmeli, aracın rüzgar tünelindeki ve simülasyondaki gibi davranıp davranmadığını kontrol etmeliyiz. Buna göre sürüş yüksekliklerini veya hava akışını etkileyen başka herhangi bir şeyi ayarlayabileceğiz."

"İdeal olarak, zemin ıslak olmasaydı, Silverstone'daki ilk antrenman seansında bunu metodik ve nesnel bir şekilde yapabilirdik."

"Oldukça sıkıcı bir seans olurdu, ancak verileri toplardık, simülasyonlarla karşılaştırırdık ve daha sonra hızlı bir şekilde yolumuza devam ederdik. Bunu yapma şansımız olmadı."

"Silverstone'daki 2. antrenman seansını es geçtik, sadece aracı normal bir şekilde deneyip olacakları görmek istedik. Avusturya'daki ilk antrenman seansını da yarışa hazırlanmak için atladık."

"Çalışmalarımızın bir kısmını Fransa'da gerçekleştirmek zorunda kalacağız ve umarım daha hızlı ilerleme kaydedebiliriz." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Güncellenmiş Williams, kendini gösterebildiği kısıtlı zamanda fena görünmedi, özellikle de Albon'un Avusturya sıralama turlarında az kalsın son bölüme kalıyor olduğu düşünülünce yeni paketin temiz bir hafta sonunda yapacakları merak konusu.

Robson, "Herhangi bir ölçüm yapmak halen çok zor. Silverstone zor bir hafta sonuydu, Avusturya'da ise sadece bir antrenman seansı ve bir sürü yarış hazırlığı varken istediğimiz kadar çalışma fırsatımız olmadı."

"Alex'ten gelecek vaat ettiğini gösteren işaretler ve bazı iyi geri bildirimler var, ancak sanırım bundan en iyi şekilde nasıl yararlanacağımızı anlama konusunda halen gerideyiz." dedi.

Albon, Avusturya'da yeni Williams'ın 'tavanının yüksek' olduğunu hissettiğini söyledi, bu da Taylandlı pilotun en iyi performansını oldukça dar bir çerçevede kaydettiği anlamına geliyor.

Bu konuda endişelenmeyen Robson, "Umuyorum ki, aeroyu tamamlamak için mekanik tarafında biraz daha fazla çalışmayla ideal ayarları bulabiliriz."

"Ancak bence ayar hatalarının bir kısmı kaçınılmaz olacak ve araç kendini onun [Albon] sürüş tarzına adapte etmek zorunda kalacak." dedi.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams F1

Sonuç olarak, Williams'ın yeni araçtan sonra peşinde olduğu şey, uzun vadeli hedeflerini belirleyebilecekleri iyi bir ortam yakalayabilmek. Robson, gelişim için takımın üç farklı konu başlığı belirlediğini söylüyor.

Robson, "Araç daha dengeli olacak şekilde tasarlandı ve bence bunun işaretlerini gösteriyor, ancak muhtemelen aerodinamik olarak elimizde olanı optimize etmek için mekanik tarafta yapmamız gereken daha çok iş var."

"İkincisi, yere basma kuvveti ve sürüklenme açısından daha iyi bir aero paketine sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Üçüncüsü ise, ilerlemek için iyi bir temele oturabilmek, bunu henüz kanıtlayamadık ancak rüzgar tünelinde çalışmaya devam ediyoruz."

"Yani bizim hedeflediğimiz türden üç şey bunlar. Araç üçünün de işaretlerini gösterdi, ancak henüz bunları nicelleştiremedik." dedi.