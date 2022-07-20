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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Kubica, Alfa Romeo ile Fransa GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkacak

Alfa Romeo pilotu Robert Kubica, bu hafta sonu yapılacak Fransa GP'de ilk seansta piste çıkacak.

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Kubica, Alfa Romeo ile Fransa GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkacak
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Alfa Romeo'nun tecrübeli yedek pilotu Robert Kubica, bu yıl şimdiye kadar İspanya GP'nin ilk seansında Zhou Guanyu'nun yerine piste çıkmıştı.

Simülatör çalışmalarını devam ettirebilmek amacıyla birkaç seansa daha katılması planlanan Kubica, Fransa GP'de yine Alfa Romeo'nun direksiyonuna geçecek.

Yapılan açıklamaya göre Polonyalı pilot, bir saatlik ilk antrenman seansında Valtteri Bottas'ın yerini alarak C42'ye geri dönecek.

Kısa bir süre önce aynı seansta Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yerini Nyck de Vries'ın alacağı da açıklanmıştı.

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